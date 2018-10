Kormányszóvivő: szuverenitás nélkül nem lehet elérni a nemzeti célokat

2018-ban is nyilvánvaló, hogy szuverenitás, függetlenség és önállóság nélkül nem tudja elérni céljait egy nemzet, és az október 23-i ünnepségeket is ennek jegyében szervezik - mondta Kovács Zoltán kormányszóvivő keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.A Terror Háza Múzeum előtt beszélve a kormányszóvivő kiemelte: pár napon belül lesz az a nemzeti ünnep, amelyen a magyarok és a világ számára a 20. század egyik legfontosabb momentumára emlékezünk.Kovács Zoltán hangsúlyozta: 1956 hősei a magyar szuverenitásért, függetlenségért küzdöttek és megerősítették azokat az alapokat, amelyeket a korábbi szabadságharcok lefektettek, ezzel pedig lehetővé tették, hogy a 21. század elején Magyarország szabad, független és szuverén országként éljen.Úgy vélte, az '56-osok munkáját felértékelik a mai folyamtok, hiszen most, 2018-ban is nyilvánvaló a szuverenitás, függetlenség és önállóság szükségessége, ugyanis ezek nélkül egy nemzet nem tudja elérni a céljait, amelyek a megmaradását és a jövőjét biztosítják.A kormányszóvivő az ünnepi programokról elmondta: a megemlékezések október 22-én indulnak, 14 órakor az 1956-os műegyetemi emlékműnél Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára mond beszédet. A résztvevők átvonulnak a hagyományos műegyetemi ünnepségre, ahol 15 órakor beszédet mond Boross Péter volt miniszterelnök - közölte.Kitért rá: az ünnepség kiemelkedő eseménye este lesz a Bem József téren, ahol Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tart beszédet.Kovács Zoltán emlékeztetett: 23-án reggel a hagyományos zászlófelvonással és katonai tiszteletadással indul a nap, napközben pedig ingyenesen látogatható lesz az Országház. 15 órakor a Terror Háza Múzeumnál beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök - tette hozzá.Este a Magyar Szimfonikus Zenekar és az Anna and the Barbies ad koncertet.A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy az operatív törzs már hétfőn megkezdte munkáját, a héten pedig elfogadják a biztosítási tervet és minden olyan szükséges dokumentumot, amely lehetővé teszi az ünnep zavartalan lebonyolítását. Minden érintett azon dolgozik, hogy mindenki szuverén államhoz méltón, szabadon ünnepelhessen - zárta szavait Kovács Zoltán.