Környezetbarát busszal tekereghetünk a Badacsonyban

Az idei nyár egyik legnagyobb durranásaként a legnívósabb badacsonyi helyek fogtak össze, hogy megkönnyítsék a Badacsonyba érkező vendégek utazását és egyben segítsék, hogy elbarangoljon minden érdeklődő a kihagyhatatlan helyi nevezetességekig. A kezdeményezés mögött olyan kulcsszereplők állnak, mint Laposa Bence (Laposa Borbirtok), Istvándy Gergely (Istvándy Pincészet), Nagy Miklós és Török Péter (Kisfaludy-ház Étterem és Borterasz). A BADACSONYI TEKERGŐ a régió első ingyenes, környezetbarát elektromos buszjárata, amelynek kapcsán az ötletgazdák nyilatkoztak, hogy miért és miként is kelt életre e mindenki számára elérhető, fontos badacsonyi összefogás.

„Egyszerűnek tűnt az ötlet, hogy elindítsuk a Badacsonyi Tekergő járatát, de sokkal hosszabb ideig tartott megszervezni, mint gondoltuk. Hosszasan egyeztettünk a vízitaxikkal, a hegyi taxisokkal, szerettük volna, ha valóban a legjobb badacsonyi helyek csatlakoznak a kezdeményezéshez. Bízunk benne, hogy megérte a sok munka, és idén nyáron sokan használják majd ki azt, hogy végigvezetjük őket Badacsonyban"– nyilatkozta Istvándy Gergely, borász, aki a Borműhely lelke, amellett, hogy családi birtokuk és pincészetük Badacsonytól nem messze, Káptalantótiban várja a környékre látogatókat.„A hegyre feljutás mindig egy nehéz kérdés volt. Ha valaki bort akart inni, az nem választotta az autót, ha valaki több helyre el akart látogatni, akkor bizony elszántnak kellett lenni a kiadós kaptató miatt. Badacsonyban az a jó, hogy koncentráltan megvan benne minden, ami egy balatoni helyen fontos. A kikötői hangulat, a hajózás öröme. Mindeközben ott vannak a borászatok, a szőlőhegy közvetlen közelsége. Természeti adottságai miatt szintén egyedülálló. Aki túrázott már itt, az tudja, hogy a vulkanikus eredetű hegy milyen csodaszép vidéket rejt. Badacsony szolgáltatásait tekintve most talált igazán magára. Ehhez szükség volt arra, hogy a helyi borászatok, éttermek, borteraszok minőségi vendéglátással készüljenek, és akár kiegészítő szolgáltatásokkal tegyék még szerethetőbbé ezt az amúgy is szerethető szegletét a Balatonnak"– mondta Laposa Bence, borász, akihez a Laposa Borbirtok mellett a KisHableány, valamint a frissTerasz köthető.Hogy miért is hiánypótló a BADACSONYI TEKERGŐ gondolata, a Balaton és a különleges badacsonyi régió iránti évről évre növekedő érdeklődés szépen igazolja, ezért is tartották különösen fontosnak a szervezők, hogy egy ilyen jellegű kezdeményezés létrejöhessen, és ezáltal még közelebb kerülhessenek mindenki számára Badacsony rejtett és híres szépségei. A Tapolcai-medence legmagasabb tanúhegyeként ismert 11 kilométer kerületű Badacsony ugyanis minden nap tele van meglepetésekkel.„Egyelőre a vízitaxival érkezőket tudjuk kiszolgálni. Menetrend nincs, amikor befut egy hajó, akkor indulunk. Nem mernénk még vállalni, hogy az összes badacsonyi vendég így járhassa be a hegyet, és nem is lenne fair a hegyitaxisokkal szemben sem. Ez egy kicsi hely, figyelünk mindenkire. A cél az, hogy a szolgáltatás színvonala nőjön, egyre többen válasszák Badacsonyt, mint balatoni úti cél, de figyeljünk egymásra"– árulta el Nagy Miklós, a Neptun Panzió és Hárskert Vendéglő, valamint a Kisfaludy-ház Étterem és Borterasz üzemeltetője.

Július 1-től hivatalosan is elindul a BADACSONYI TEKERGŐ első járata, a régió első, elektromos buszjárata, amely mögött a badacsonyi vendéglátás kulcsszereplői, a legismertebb badacsonyi arcok állnak, hogy minden alkalommal eggyel több mosolyt csaljanak az ide látogatók arcára, s amely a tervek szerint szeptember 10-ig közlekedik majd. Mindenkit várnak szeretettel a BADACSONYI TEKERGŐ járatain!