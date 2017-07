Körülményesebb lehet a jövőben az airbnb-zés a tulajdonosoknak

Elkezdődtek az egyeztetések a Magyar Turisztikai Ügynökségnél a rövid távú lakáskiadásnak, benne az airbnb-zésnek a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) által évek óta szorgalmazott újraszabályozásáról, a munkába külső szakértőket is bevonnak - írta a Világgazdaság csütörtökön.



A szállodaszövetség ötpontos javaslatsort állított össze, amelyben a kereskedelmi szálláshelyekkel azonos adózás bevezetése, a kiadható napok éves szintű korlátozása, minimális egészségügyi és biztonsági követelmények előírása, valamint a közvetítő platformok felelősségének meghatározása is szerepel. Szerepel a javaslatban a vendégek bejelentése is a schengeni előírások szerint, és adatszolgáltatás a szállásadók vendégforgalmáról, bevételeiről - tájékoztatott Flesch Tamás, az MSZÉSZ általános alelnöke.



Kiemelte, hogy míg a 20 ezer budapesti, három-öt csillagos szálloda forgalmi adatairól több bontásban is pontos adatok vannak, addig a nyolcezer airbnb-s lakásról nagyon keveset tudni, noha azok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a vendégforgalomból.



Megjegyezte azt is, hogy az airbnb-zést nem ellehetetleníteni kellene, csak megszüntetni az olyan - Airbnb címszó alatt megjelent - lakáshoteleket, amelyek szállodaként működnek, de nem úgy adóznak. Ilyen épületeket már kifejezetten a befektetőknek építenek, és cégek adják ki a szállásokat - írta a Világgazdaság.