Kósa: 224 milliárd forint értékű a Szolnokot érintő fejlesztés

Kósa Lajos szólt arról, hogy a programban 250 projektet támogatnak összesen 3500 milliárd forinttal, amiből - tervezésre, projekt-előkészítésre - 600 milliárdot már megkaptak az önkormányzatok. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy időarányosan jól áll a program végrehajtása.



Kósa Lajos elmondta: Szolnok bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba - az M4-es kiépítése - kiemelt fontosságú, ennek becsült összege 207 milliárd forint, tavaly 45,5 milliárd forintot már kifizetett a kormány. A miniszter kitért arra, hogy a szolnoki ipari park fejlesztésére - egy 62 hektáros terület kialakítása - 6,1 milliárd forintot szánnak, a tiszaligeti fürdő fejlesztésére 5,5 milliárd forintot, a kikötő fejlesztésére 1,5 milliárdot, a Véső utcai sporttelepre pedig több mint 1 milliárdot. A művésztelep kialakításával kapcsolatban az önkormányzat jelezte, hogy mintegy 300 millió forintos forrásbővítésre van szükség - ismertette.



Kósa Lajos a MÁV-Start Zrt. Szolnoki Járműjavító üzemében tett látogatás után azt mondta: a vasúttársaságnak 100 InterCity vasúti kocsi gyártására van igénye, ebből húszról már szerződéses megállapodás van. A miniszter jelezte: a szolnoki önkormányzat jelezte igényét további fejlesztésekre is az MVP-n kívül. A Csáklya utca környékén szeretne a város még egy Tisza-hidat, ez egy mintegy 30-40 milliárd forint körüli összeg. Szóba került a volt laktanya közművesítése, fejlesztése, a zsinagóga felújítása, sportcsarnok építése, oktatási fejlesztések, valamint a Kisfaludy program keretében új szálloda építését is szeretné a város.



Az előkészítést követően dönt majd arról a kormány, hogy a felsoroltak közül mit lehet finanszírozni - jelezte.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta: a kormánnyal kötött együttműködés jó ütemben halad, minden MVP -n belüli projekt esetében elkészültek a megvalósíthatósági tanulmányok, erre 227 millió forintot kaptak összesen.



A Szolnoki Művésztelepet a város "történelmi magjának" nevezte és egy új bástya is épül majd a Zagyva-híd mellett. Új kiállítótér létesül a művésztelepen belül, a Zagyva mellett pedig egy várfalat imitáló sétány, "várat építünk a Modern Városok Programjában"- fogalmazott.



Hangsúlyozta: Szolnok első számú kérése az M4-es gyorsforgalmi út megépítése, fontos továbbá egy északi elkerülő út is.



Kállai Mária kormánymegbízott a sajtótájékoztatón hangsúlyozta az útépítés fontosságát, hiszen, mint mondta, a decentralizáció akkor kivitelezhető, ha el is lehet érni az adott helyszínre.