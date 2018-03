Kósa: a családtámogatás a kormány legfontosabb társadalompolitikai intézkedése

A Fidesz-KDNP-kormány legfontosabb társadalompolitikai intézkedése a családtámogatásról szól, "arról, hogy legyenek gyerekeink, legyen jövőnk" - hangoztatta a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden Debrecenben, amikor a város polgármesterével elhelyezte az új család- és gyermekjóléti központ alapkövét. Kósa Lajos hozzátette: ezt a rendszert szeretnék megóvni, megvédeni a következő választáson és azután is. "Ne felejtsük el, hogy a családi adókedvezményt mindegyik ellenzéki párt meg akarja szüntetni", a Debrecenben induló szocialista jelölt a gyed extra és a gyes extra azonnali eltörlését helyezte kilátásba, Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje pedig a csokot szüntetné meg azonnal - sorolta a miniszter.Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt a szocialisták a teljes családi kedvezményrendszert eltörölték.Kiemelte: a Fidesz-KDNP-kormány - amely 2018-at a családok évének nyilvánította - az elmúlt nyolc évben számtalan intézkedést tett annak érdekében, hogy a magyar családok támogatáshoz jussanak, gyereket tudjanak vállalni, s a gyerekvállalás minden feltételét segítse.Kósa Lajos szerint a mostani kormány nemcsak visszaállította, hanem továbbfejlesztette azt a családtámogatási rendszert, amit a szocialisták megszüntettek. Utalt a családi adókedvezmény kiterjesztésére, a gyes és a gyed visszaállítására, a gyes extra és a gyed extra bevezetésére, amivel "az anyák lehetőségeit bővítették".Annak kapcsán, hogy az ingyenes gyermekétkeztetésben ma már a korábbi 70 ezer helyett 300 ezer gyerek vesz rész, a miniszter kijelentette: "gyermekéhezésről egyáltalán nem lehet beszélni Magyarországon". Szólt arról is, hogy jelentősen nőtt az ingyenesen tankönyveket használó gyerekek száma is.Kósa Lajos szerint az ellenzék ezt az egész, több millió magyar emberen segítő támogatási rendszert meg akarja szüntetni."Mi ezt a leghalálosabb csapásnak véljük, mert meggyőződésünk, hogy Magyarországot úgy tudjuk megtartani, ha lesznek gyerekeink, ha lesznek családok, ha lesznek anyák" - mondta, hozzátéve, hogy a kormány csak segíteni tud ebben, "mindig azoké a felelősség, akik gyermeket nevelnek, akik gyermeket vállalnak".A miniszter szerint ha valakinek más az elképzelése, például "a népességfogyás problémáját nem belső erőforrásból akarja megoldani, hanem a migráció erőltetésével, az egy másik út, mi nem szeretnénk azon járni".Kósa Lajos reményét fejezte ki, hogy április 8. után is "ezen az úton járunk, amiről ez a központ is szól, és nem lenne jó, ha az ilyen központokat a migránscsaládok támogatására kellene kinyitni, mint az Franciaországban, Németországban, Hollandiában vagy Svédországban megtörtént".Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere jelezte: az új család- és gyermekvédelmi központot 500 millió forint központi és 100 millió forint önkormányzati forrásból építik fel.Felidézte, hogy az Új Főnix terv Gondoskodó város programjában 2017-ben 2,8 milliárd forintot költöttek, idén pedig 3,05 milliárd forintot fordítanak szociális és gyermekjóléti intézményeik működtetésére.Az új családsegítő és gyermekjóléti központ az egykori Nádor utca ifjúsági parkban épül, és 52 dolgozó szakmai feladatainak ellátó helyéül szolgál. A 1346 négyzetméter alapterületű központ földszintjén ügyfélforgalmat lebonyolító tanácsadói, kapcsolattartó és ügyfélfogadó irodák létesülnek tágas, galériás váróval, az emeleten további irodák kapnak helyet. A gyerekek számára prevenciós játszószobát és négy foglalkoztatót alakítanak ki.A foglalkoztatók összenyithatók lesznek, így egy olyan összefüggő nagy tér jön létre, amely alkalmas prevenciós, családi és egyéb rendezvények lebonyolítására, illetve helyet adhat a nyugdíjasok által szervezett események lebonyolítására is - ismertette a beruházás részleteit Papp László.