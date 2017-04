Kósa: csak egyetlen külföldi egyetem működik szabályosan Magyarországon

Kósa Lajos elmondta, az Oktatási Hivatal (OH) ötévente vizsgálja felül a Magyarországon működő külföldi egyetemek engedélyét, ennek 2016-ban jött el ismét az ideje. A vizsgálat kimutatta, hogy egy kivétellel nem működnek megfelelően ezek az intézmények - tette hozzá.



A frakcióvezető úgy fogalmazott, ilyen "tömeges törvénysértés" esetén felvetődik, hogy esetleg a szabályozás is rossz.



Kósa Lajost kérdezték az LMP lobbitevékenységre vonatkozó javaslatáról is, amely szerint kötelező érvényű regiszterben kellene nyilvántartani a lobbistákat, a politikai élet szereplőit pedig arra köteleznék, hogy tegyék közzé, ha egy lobbista náluk kívánt kijárni valamit. A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője szerint a javaslat "életszerűtlen", "betarthatósága kétséges".