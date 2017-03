Kósa szerint több módosításra is szorul a lex Heineken törvényjavaslat

A Fidesz frakcióvezetője szerint több helyen módosításra szorul az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú használatának tilalmáról szóló törvényjavaslat, amelyet hétfőn kezdett tárgyalni a parlament.Kósa Lajos keddi budapesti sajtótájékoztatóján kérdésre közölte, a képviselőcsoportban nem született olyan döntés - a sajtóhírekkel ellenkezőleg -, hogy "ejtenék" a javaslatot. Azt azonban megerősítette, hogy a szövegről vita van a Fideszben. Szerinte olyan módosításokra van szükség, amelyek kiküszöbölik az előterjesztéssel kapcsolatban felmerülő esetleges veszélyeket, jelen formájában ugyanis a javaslat számos olyan problémát nem old meg, amit pedig meg kellene.A frakcióvezető azt is mondta, hogy nem akarnak olyan szabályozást hozni, amely Magyarországot komoly pénzbüntetéssel járó perekkel fenyegeti, ahogyan olyat sem, amely "Btk.-s alakzattal" fenyegeti azokat a kereskedőket, akik ilyen márkákat forgalmaznak.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kedden egyaránt cáfolta, hogy a kormány visszavonná a lex Heineken törvényjavaslatot. A kormánytagok az atv.hu-nak nyilatkoztak az erről szóló sajtóhírre reagálva.Semjén Zsolt kérdésre válaszolva leszögezte: nincs semmilyen indok arra, hogy a javaslatot visszavonják, az ugyanis erkölcsileg, politikailag és jogilag is védhető és helyes.A törvényjavaslatot bíráló ellenzéknek a miniszterelnök-helyettes azt ajánlotta megfontolásra, illetve azt "üzente": az lenne a morálisan helyes, ha egy nemzeti ügyben az ellenzék a magyar ügy mellé állna.- jelentette ki Semjén Zsolt.A kormányfő helyettese arra is emlékeztetett, hogy a javaslat nem a kormánytól, hanem a Hargita megyei önkormányzattól indult.A kormány a székelység és Hargita megye mögött állását fejezte ki, amikor Borbély Csaba megkeresése után megfogalmazta javaslatát - közölte, hozzátéve: a lex Heineken nemzeti ügy, nem kormányügy. Semjén Zsolt szerint a balliberális oldalon evidenciaszerűen kellene az önkényuralmi jelképekkel szemben állást foglalni.Hozzátette: ha érheti a kormányt kritika, akkor csak annyiban, hogy már korábban, a tiltott önkényuralmi jelképekről szóló törvény megszületésekor kellett volna megállapítani a tiltást a kereskedelmi termékek esetében is.Lázár János szintén elképzelhetetlennek nevezte, hogy visszavonják a törvényjavaslatot.Csendben kihátrálnak a kormánypártok Lázár János és Semjén Zsolt nagy vihart kavart javaslatából, amely tiltott önkényuralmi jelkép használatára hivatkozva akár kétéves börtönbüntetéssel fenyegetné a Heineken forgalmazóját - értesült a hvg.hu

Na és? Ma beleállunk, aztán majd kiállunk belőle

A lex Heineken tervezetéről vitáznak a parlamentben

– így kommentálta a lapnak hétfő kora délután a parlamentben egy fideszes képviselő a hvg.hu információját, hogy a kormánypártok szépen csendben ejtik majd a múlt héten benyújtott Lex Heinekent, amely akár kétmilliárd forintra vagy letöltendő szabadságvesztésre büntetné az önkényuralmi jelképek – mint a vörös csillag - kereskedelmi célú felhasználóját.A hvg.hu információi szerint a részletes vitáig már el sem jut a tervezet, mert a Fidesz szépen csendben ejti majd azt.Úgy tudják, az általános vitát politikai okból muszáj volt megtartani, jelezve az erdélyi magyar sörgyártó melletti kiállást, a tervezet azonban forrásaik szerint nem megy majd tovább a parlamentben, azaz nem kerül részletes vitára, így szavazásra sem.

Azt írják, hogy a frakció jogászai szerint a hazai Alkotmánybíróság és a nemzetközi bíróság előtt is védhetetlen a tervezet: mindkettő kimondta már korábban, hogy a vörös csillag puszta használata nem elegendő a büntethetőséghez, csak akkor szankcionálandó, ha a köznyugalom megzavarására alkalmas magatartás társul hozzá.Lázár – a javaslat benyújtása óta nyíltan amúgy először – elismerte, hogy az indítvány benyújtásának oka, hogy a Heineken-csoport piaci erőfölényével visszaélve ellehetetlenítette az Igazi Csíki Sör erdélyi előállítását és forgalmazását.(Az ügyben eddig megszólaló kormánypárti politikusok eddig csak ködösítettek és "absztrakt erkölcsi megfontolással" és vizuális környezetszennyezéssel indokolták a szigorítást).

A magyar nemzeti érdek következmények nélkül nem sérülhet sem Magyarországon, sem az országhatárokon kívül

– jelentette ki Lázár, arra kérve képviselőtársait, hogy minden esetben védjék meg a magyar nemzeti érdeket is, így amennyiben azt "védjegy vonalon" támadják, akkor arra egy védjegyüggyel válaszoljanak.