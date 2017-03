Kósa: Teljesen nyilvánvaló, hogy Majtényi László Soros György jelöltje

Hétfőn küldte el válaszát Majtényi László, Hollik István Soroshoz fűződő kapcsolatát firtató kérdéseire. Ebben cáfolta a képviselő állításait, de úgy tűnik nem sikerült meggyőznie a a kormánypártiakat.A Fidesz Soros György jelöltjének tartja Majtényi László volt ombudsmant a köztársasági elnöki posztra.Teljesen nyilvánvaló, hogy Majtényi László Soros György jelöltje - mondta Kósa Lajos , a Fidesz frakcióvezetője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.Hozzátette: a Soros-alapítvány támogatásával jött létre az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, amit Majtényi László vezet, személyesen több alkalommal támogatta Soros György , és az intézet alapításakor is azt mondták, azt azért hozza létre az amerikai üzletember, hogy ezen keresztül befolyásolja a magyar közéletet.

Egyszerűbb, ha a feladóval beszélünk, tehát Soros Györgyöt szívesen várjuk, sokkal egyszerűbb, ha vele beszéljük meg, mi a szándéka Magyarországgal, mintha Majtényi közvetítését kérjük ehhez

- jelentette ki Kósa Lajos.

A frakcióvezető szólt arról is, hogy köztársaságielnök-jelöltet március 10-én 10 óráig lehet ajánlani, ehhez 40 képviselő támogatása kell. Mint mondta, tekintettel arra, hogy a Fidesz és a KDNP frakcióinak 131 tagja kedden aláírta, hogy Áder Jánost jelölik köztársasági elnöknek, így "a parlamenti matematika szerint" legfeljebb két jelölt lehet a választáson. Hozzátette: ha valóban kettős jelölés lesz, akkor arra tesznek javaslatot, hogy mindkét jelölt beszélhessen az Országgyűlés előtt 15-15 percben.A frakcióvezető egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta: egészen biztos, hogy az ellenzék jelöltje is megkapja a lehetőséget, hogy beszélhessen a Ház előtt. Felidézte: amikor a Fidesz adta a parlamenti többséget, és két jelölt volt a köztársasági elnöki posztra, beszélhetett az ellenzék jelöltje. Mint mondta, 2010-ben Balogh András és Schmitt Pál szólhatott a Ház előtt.Megjegyezte: amikor több jelölt volt és a szocialisták adták a parlamenti többséget, nem kapott szót az ellenzéki jelölt. Példaként pedig megemlítette a Göncz Árpád és Mádl Ferenc, majd a Szili Katalin és Sólyom László közötti választás idején történteket. Akkor a hallgatás volt a sorsa az ellenzéki jelölteknek - tette hozzá.A jelöltek beszéde után vita nélkül kerül sor a választásra, az első fordulóban az összes képviselő kétharmada, a második fordulóban pedig a legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt lesz a köztársasági elnök.Ez azt is jelenti, hogy mivel a Fidesz és a KDNP 131 képviselője Áder János mellett tette le voksát, a második fordulóban majdnem biztos, hogy Áder János kap bizalmat - vetítette előre.