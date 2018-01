Kövér: a magyar a megmaradás nemzete

A történelem ugyan szétválasztotta és szétszórta, de a kultúrájuk megtartja a magyarokat, ezért a magyarság nem a szétesés és a szétszóródás, hanem a megmaradás nemzete - jelentette ki Kövér László a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen vasárnap.



Az Országgyűlés elnöke a helyi művelődési központ teljesen megtelt nagytermében tartott ünnepségen "a nyelvben és a hitben gyökerező" magyar kultúra össze- és megtartó erejéről, a kultúra szerepéről, a közösségre gyakorolt hatásáról és megtartásának fontosságáról beszélt.



"A történelem bennünket magyarokat szétválasztott és szétszórt, de a kultúránk megtart, ezért mi nem a szétesés és a szétszóródás, hanem a megmaradás nemzete vagyunk a Kárpát-medencében és szerte a világon" - szögezte le az Országgyűlés elnöke. Elmondta: a magyarság, amelynek más nemzetektől eltérően a történelem viharaival dacolva sikerült megmaradnia, akkor lesz a legnagyobb veszélyben, ha feladja magát, kultúráját, mert a kultúra a jövő kialakításának tartaléka, az önmegvalósítás és az önvédelem eszköze is.



"A nyelvben és a hitben gyökerező kultúra nem pusztán felgyülemlett tudás, nem pusztán közös információhalmaz, nem pusztán a történelmi idő és a földrajzi tér korlátain átívelő műveltség, hanem az életet szabályozó alapelvek összessége, értékrend és szenvedély, amely az önmegvalósítás és önvédelem legmélyebb és legerősebb eszköze" - fogalmazott Kövér László.



Hangsúlyozta: a kultúra azonban csak akkor és csak addig tart meg egy közösséget, amíg a közösség is képes megtartani a kultúráját, amivel nem csak saját magának, de elődeinek is tartozik. "A történelmi időkben előttünk járt 33 magyar nemzedék áldozatos teljesítménye arra kötelez mindnyájunkat, mai magyarokat, hogy senki által ne hagyjuk megszüntetni sem keresztény hitünket, sem anyanyelvünk szavainak értékét és értelmét, sem az észjárásunkat, sem a lelkiségünket, a kultúránkat, mert akkor a Kárpát-medencében elvész a magyar élet" - mutatott rá Kövér László.



A Csallóköz központjának számító városban megtartott, színes kulturális műsorral átszőtt ünnepségre több százan látogattak el, köztük a felvidéki magyarság politikai érdekképviseletének és a város önkormányzatának vezetői is.



A rendezvényen Karaffa Attila, az ünnepséget szervező Pázmáneum polgári társulás elnöke is felszólalt. Beszédében kiemelte: az európai kultúra nem létezhet nemzeti kultúrák nélkül, a felvidéki magyarság számára pedig saját kultúrájának megtartása az, ami lehetővé teszi ennek a közösségnek, hogy elkerülje a szétmorzsolódást.