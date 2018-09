Kövér László: az EU ezer sebből vérzik, az embereknek elegük van az őket eláruló politikából

Az eurót "megrogyasztotta" a nemzetközi pénzügyi válság, a közös biztonságpolitikából annyi maradt, hogy azt sem tudják megoldani, hogy a közvetlenül határ mellett elhelyezkedő Ukrajnában a válság enyhítésében, megelőzésében komolyan vegyék őket

˝Elképedve nézzük a képernyőn keresztül, hogy ennyire hülyék nem lehetnek, akik ott vannak", hogy szemben a kitűzött célokkal, gyakorlatilag az Európai Unió sírját ássák

Kövér László a Sargentini-jelentésről és a közelgő szavazásról azt mondta: ma ezer sebből vérzik az unió. Emlékeztetett: az ezredfordulón megfogalmaztak egy 20 éves perspektívát, amelynek célja, hogy a térség és az unió lépést tartson a feltörekvő Ázsiával és az Egyesült Államokkal.Ehhez a jövőképhez képest ma az EU tulajdonképpen azzal küszködik, hogyan tudja megmenteni önmagát - vélekedett az Országgyűlés elnöke, aki szerint az uniónak a célokból szépen lassan sok mindent fel kellett adnia.- közölte.Kövér László kiemelte: minden olyan cél, amely arról szólt, hogyan lehet az uniót erősíteni, távolabb került, mint 2000-ben a 2020-as dátum.Ehhez képest nevetséges, hogy teljesen súlytalan, "IQ-hiányos EP-képviselők" Magyarországon rugóznak évek óta - fogalmazott.Hozzátette: Magyarország nem önmagáért került a nemkívánatos érdeklődés homlokterébe, hanem mert az unió jövőjét érintő alapvető kérdések Magyarországon fognak eldőlni.Az Országgyűlés elnöke a keddi szavazást a több részben legyártott filmekhez hasonlította, és azt mondta: az első és a második vita még izgalmas volt, úgy tűnt, mintha lenne tétje, de ez a negyedik már akkor unalmat kelt, amikor "még a promóció megy a televíziókban".Kövér László szerint senki nem gondolja komolyan, hogy a hetes cikk szerinti eljárás eljutni Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez.Ugyanakkor ez az európai elit inkompetenciáját, teljes gondolattalanságát és a helyzet meg nem értéséről kiállított bizonyítványát hozza - tette hozzá.- fogalmazott Kövér László. Hozzátette: annak a közösségnek, amelyik az identitás legfőbb kérdéseiben háborúban áll, nincs jövője.Az Országgyűlés elnöke a témában a Fidesz által kezdeményezett határozati javaslatról azt mondta: némely ellenzéki párt már pedzegeti, hogy rossz pályán volt, ami a magyar választók meggyőzését illeti, és lehet, mégis a nemzet érdekében kellene állást foglalni.Lehet, hogy ez majd az Országgyűlésben is konzekvenciákkal jár - közölte Kövér László.Az eddigi választások alapján Európa-szerte a polgároknak egyre nyilvánvalóbban elegük van az unió elitjének őket eláruló politikájából - jelentette ki.Kövér László közölte: ami zajlik, az részben identitásküzdelem, de valójában demokráciaküzdelem, az unió intézményei - "tisztelet a kivételnek" - próbálják felszámolni az európai demokráciát.Arról, hogy a szocialisták azt tervezik, tartózkodnak majd a szavazáson, azt mondta: az elmúlt tízéves történetük is tele van ilyen félig végrehajtott fordulatokkal. Hozzátette, kifejezetten szurkol a szocialistáknak, hogy amit egyszer fordulatként elhatároztak, azt hajtsák is végre. Lesz, ami lesz, de próbáljanak bátrak lenni, hátha sikerül - jegyezte meg.Az Országgyűlés elnöke közölte: a magyar őstörténet "megért volna egy tisztességes vitát" az elmúlt harminc évben. Azt mondta, az egész finnugor elmélet - amelyet nem akar vitatni -, "a genezisétől gyanús", szerinte már akkor is ideológiai eszköznek tűnt, amikor a 19. században elfogadták.Kövér László nem hiszi, hogy alapvetően felfordult volna az életünk és alapvetően más vágányt járt volna a történelmünk az elmúlt 50-100 évben, ha kiderült volna vagy kiderülne, hogy "mégiscsak türk eredetű nép vagyunk, és a nyelvünk sem finnugor".A Hír Televízióban a közelmúltban lezajlott változásokról azt mondta: az, hogy politikai ütésváltás alakul ki egy televízió körül, nem hír.A Hír Tv létrehozása, működése, működtetése a jobboldali, keresztény, nemzeti érzelmű, konzervatív közösség óriási teljesítménye volt hosszú időn át, amíg ilyen szellemben működött. Aztán volt egy korszak, amit nem szabad elfelejteni, és le kell vonni a tanulságot, most pedig van egy újabb korszak, amely remélhetően feledtetni tudja az intermezzót - közölte a parlament elnöke.