Kövér: Magyarország folytatja Lengyelország munkáját a V4 élén

A házelnök a lengyel szejm elnökével részt vett a második világháború idején Magyarországon lengyel menekülteket segítő idősebb Antall József és Henryk Slawik XI. kerületi emlékművének avatásán. Az esemény után tett sajtónyilatkozatában Kövér László hangsúlyozta: elnöksége alatt Magyarország a V4-es együttműködés erősítését helyezi a középpontba, regionális kitekintéssel, az Európai Unión belül és a világpolitikában is az unión keresztül. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyez majd Magyarország a régió versenyképességének fokozására a digitális világban - közölte.



Mint mondta, megpróbálják a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) együttműködésének parlamenti részét intenzívebbé tenni, a házelnöki találkozók mellett több lehetőséget teremtenek, hogy a négy törvényhozás parlamenti bizottságai tanácskozhassanak a közös ügyekről.



Az elnökség alatt szeretnék az együttműködést a politika határain túlra, a társadalom minél szélesebb köreire is kiterjeszteni - közölte. Hozzátette: vannak már létező kezdeményezések, szombaton például Selmecbányán vett részt az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) 125. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.



Kövér László a selmecbányai eseményen arról beszélt, hogy a város évszázados közép-európai öröksége és annak minden tanulsága arra kötelez, hogy magyarok és szlovákok, csehek és lengyelek, osztrákok és németek ismét felemeljék Közép-Európa "szerencsecsillagát".



Marek Kuchcinski lengyel házelnök kiemelte: az emlékműavatás az elmúlt évek egyik legfontosabb eseménye volt a kétoldalú kapcsolatok történetében, az egész évszázadot szimbolizálja a magyar-lengyel együttműködésben. "Kötelességünk az együttműködésünk alapjait, a legfontosabb közös értékeinket tovább erősíteni" - hangsúlyozta.



Mint mondta, kötelességünk emlékezni is, és a mai esemény az alapját képezi a további együttműködésnek, amely nem egyszerűen a két ország érdekeit szolgálja, hanem a legfontosabb értékeinkre is épül.