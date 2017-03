Köztársasági elnököt választ a parlament: érvénytelen az első szavazás

Megismétlik a szavazást.A köztársasági elnök 131 szavazatot kapott, tehát a csak a teljes Fidesz és a KDNP képviselői szavaztak rá. Az első körös kétharmadhoz 133 szavazat kellett volna.Az ellenzéki párt hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, Áder János köztársasági elnök eddigi tevékenységét összegző parlamenti beszédében egy szót sem szólt a magyarországi szegénységről, ehelyett fontosabbnak tartotta a magyar-szerb viszony dicséretét.Nem beszélt a több mint négymillió létminimum alatt élő emberről, helyettük a klímavédelemért aggódott. Hallgatott "a gyalázatos helyzetben lévő" oktatásról és egészségügyről, helyette egyetlen egészségügyi sikert említett, azt a látszatot keltve, mintha a magyar kórházakban minden rendben lenne - sorolták.A szocialisták kifogásolták, hogy Áder János számára ebben az országban nincsenek éhező gyermekek, nincsenek alacsony fizetések, nincs korrupció, nincs veszélyben a jogállam.Lassan elkezdik a szavazatok számlálását.A jelöltek parlamenti felszólalása után megkezdődött a köztársaságielnök-választás hétfő délelőtt.A titkos szavazáson Áder János jelenlegi államfőre, a Fidesz-KDNP jelöltjére vagy Majtényi László volt ombudsmanra, az Eötvös Károly Intézet elnökére szavazhatnak a képviselők. A Jobbik előre bejelentette, hogy képviselői nem vesznek fel szavazólapot.Az első körben kétharmados támogatottság kell ahhoz, hogy a jelölt betölthesse az öt évre szóló tisztséget. Ha nem lesz meg ez a többség, akkor második szavazást rendelnek el. Ez után - a szintén titkos - voksolás után az lesz Magyarország következő köztársasági elnöke, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja, függetlenül a szavazásban részt vevők számától.Eredményt legkorábban fél 12-kor, legkésőbb délután 1 órakor hirdetnek.Az elmúlt öt év megerősítette Áder Jánost abban, hogy életünk központi kérdésévé kell tenni a teljesítményt.Az államfő hétfőn a parlamentben, a köztársaságielnök-választást megelőző beszédében számot adott az eltelt öt esztendőben végzett munkájáról.Felidézte, hogy 2012-ben azt ígérte, államfőként mindig a magyar érdekek és értékek szószólója lesz.Kitért arra is, hogy eddigi elnöki munkájában kiemelt helyen szerepelt a jövő generációk iránti felelősség, hiszen "épített és természeti környezetünkért viselt felelősségünk közös".Azt mondta: az öt éve is vallott értékek alapján kívánja az államfői munkát végezni.Áder János beszédében köszönetet mondott Majtényi Lászlónak, hogy vállalta a megmérettetést.Helyre kell állítani a köztársaságot, amelyben intézmények biztosítják alkotmányos jogainkat, és vissza kell térni az 1989-es, 1990-es alkotmányos mozgalom értékeihez, vagyis a parlamenti demokráciához - hangoztatta Majtényi László, a baloldali ellenzék által támogatott köztársaságielnök-jelölt hétfőn a parlamentben.A volt ombudsman az elnökválasztás előtt elmondott beszédében hangsúlyozta: olyan alkotmányt tart szükségesnek, amelyet népszavazás erősít meg, amely kifejezi a társadalom vitában álló csoportjainak közös értékeit, és békét teremt.Kijelentette azt is, szabad és szolidáris Magyarországot szeretne, eszménye a minél kevesebb állam és a minél több szolidaritás.Majtényi László jelezte, az eddig államfők közül Göncz Árpádot és Sólyom Lászlót tekinti mintának, akik példát mutattak személyes autonómiából. Közölte: élne a lehetőséggel, hogy a köztársasági elnök törvényjavaslatokat terjeszthet a Ház elé.Az ülésterem megtelt, Kövér László felszólítására a parlament állva köszöntötte Áder János köztársasági elnököt. A házelnök köszöntötte Majtényi Lászlót, Orbán Viktort, Mádl Dalma asszonyt, Schmitt Pál volt köztársasági elnököt.Fél óra szünet, aztán jöhet a Áder János megválasztása.Ön kit választana meg?

A köztársasági elnök megválasztásáról szólt az MSZP képviselője.A köztársasági elnök mindkét fél szempontjait figyelembe veszi. Tiszte és kötelessége a mérséklet, a politikai jómodor meghatározása – idézte Göncz Árpádot az MSZP frakcióvezetője.„Egy alkalmas jelölt nem hagyja szó nélkül, hogy kopaszok gátoljanak meg egy állampolgárt, amikor népszavazást kezdeményezne. Nem hagyja, hogy a kormányfő titkos szerződéssel szolgáltassa ki az országon az orosz félnek. Fellép a jogalkotási korrupció ellen.Ezért Majtényi Lászlót ajánlja az MSZP. Az ő négypontos programjával azonosodni tudnak a szocialisták. Fontos a demokrácia, az alkotmány, a törvény uralma, a hatalom transzparenciája, és a szegénység elleni küzdelem. Fel kell rúgni azt a társadalomfilozófiáját, amelyet önök vallanak, hogy akinek van, annak adnak, és négymillió ember kezét elengedik. "A baloldali pártok szégyene, hogy egy olyan köztársaságielnök-jelöltet állítottak, aki nyilvánvalóan idegen hatalmi érdekeket szolgál - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az M1 aktuális csatorna műsorában.Hidvéghi Balázs közölte: Magyarországon ugyan mindenki elmondhatja a véleményét, ám ha azt külföldi, idegen hatalmi érdekek, egy tőzsdespekuláns, Soros György érdekei irányítják, akkor legalább vallják be.Látható, hogy Majtényit Soros mozgatja, vagyis akkor inkább a bábszínházba kellene jelentkeznie egy pozícióért és nem a köztársasági elnöki posztra - fogalmazott a kommunikációs igazgató.Úgy vélekedett: Majtényi László össze-vissza hazudozik. Egyrészt a Sorostól kapott támogatás mértékéről, másrészt azt állítja, hogy nem is ismeri Sorost, miközben közösen hoztak létre egy intézetet. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet Soros Györggyel azért hozták létre, hogy befolyásolják a magyar közgondolkodást és politikai legitimáció nélkül megváltoztassák Magyarországot - mondta Hidvéghi Balázs.Lezsák Sándor néhány képviselő előtt megnyitotta az ülést, a napirend előtti felszólalásokkal - írja az Index Ezután jön az államfőválasztás fél tízkor.A napirend előtt Volner János szólalt fel először a jobbikos képviselő rövid kitérőt tett a személyét ért támadásokra a kormánysajtó részéről, majd rátért a korrupciós ügyekre, amelyeket a legfőbb ügyészség, az állami számvevőszék nem nagyon üldöz. "Mi 2018 után elszámoltatásra készülünk, de nem úgy, ahogyan az MSZP és a Fidesz tette."Reggel 8 órától napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd - némi szünet beiktatásával, 9.30-tól - megkezdődik az államfőválasztás folyamata. Felszólal 15-15 perces időtartamban a két jelölt, a képviselők ezt követően titkos szavazáson adhatják le szavazatukat.Az első forduló akkor eredményes, ha az egyik jelölt kétharmados támogatást szerez. Eredménytelenség esetén második szavazást tartanak, amelynek végén az a jelölt válik államfővé öt évre, aki - a voksok számától függetlenül - a legtöbb szavazatot kapta.Az ülésnap a kérdésekkel és az azonnali kérdések és válaszok órájával zárul.