Kritikus állapotban kórházban kezelik Lerch Istvánt

– Mindig csendes életet élt, sosem szeretett címlapon szerepelni, pláne nem ilyen hírrel, hogy kórházban fekszik – mondja amegtörten Enikő asszony, akit nemcsak a férje kritikus állapota, hanem a hirtelen családra zúduló érdeklődés is kétségbe ejt.A zenész hétvégén minden előjel nélkül rosszul lett, kórházba került. Azóta intenzíven ápolják.– Megértem, hogy mindenkit, rajongókat, barátokat és zenészeket is érdekel, hogy mi van vele, de kérem, értsék meg, nekünk most nincs arra energiánk, hogy telefonokat vegyünk fel, és idegenekkel beszélgessünk. A család kétségbe van esve, az idősebb családtagokat nagyon féltem, mindenkit borzalmasan megvisel ez a helyzet – mondja halkan a feleség. – Nem tudjuk, mi lesz, még nem tudunk semmit. Rengeteg vizsgálat vár Istvánra, az állapota mit sem változott, amióta bevitték. Kiszámíthatatlan a helyzet, és ez idegőrlő. Megértem, és köszönöm az együttérzést, de higgyék el, ez rengeteg energiát elvisz, pedig szeretnénk csak rá, a gyógyulására koncentrálni. A férjem mindig is kiegyensúlyozott, csendes, nyugodt, egészséges életet élt, ezért váratlan a rosszulléte.