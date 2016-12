Külföldiek támadhatták meg a soroksári futónőt

A cikk szerint mindkét gyilkosság szexuális indíttatású és rendkívül kegyetlen volt, ezért a DNS-összehasonlítással a nyomozók kizárják vagy éppen megerősítik az azonos tettes vagy tettesek verzióját.



Október 13-án egy 40 éves asszony lemeztelenített holttestét találta meg egy kutyafuttató a Népliget egyik, prostituáltak által is használt bokros részén. A bestiális módon agyonvert asszony körmei alól vélhetően a gyilkosa bőrfoszlányai kerültek elő, de az sem zárható ki, hogy a gyilkostól származó testnedveket is rögzíteni tudtak a helyszínelők.



Soroksár külterületén a 36 éves helybeli családanyát, Kardosné Gyurik Krisztinát 2013. szeptember 25-én kora este szokásos kocogása közben támadták meg gyilkosai. A holttestére másnap kora hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadói lemeztelenítették, speciális matrózcsomókat használva megkötözték, brutálisan megverték, megbecstelenítették, majd megfojtották.



A nyomozók 450 olyan, az áldozattal valamilyen módon kapcsolatba került embert hallgattak ki, számoltattak el, aki összefüggésbe hozható lenne a gyilkossággal, ám valamennyit kizárták elkövetőként. A szakértői vizsgálat végére két ismeretlen európai férfitól származó DNS-minta maradt, a gyilkosoké. Az asszony védekezett, körmei alatt vérnyomokat és bőrfoszlányokat találtak.



A nyomozók kriminálpszichológusok közreműködésével felállították a két tettes profilját. Eszerint az idősebb támadó volt a domináns, ő erőszakolta, majd fojtotta meg a nőt, a fiatalabb az áldozat lefogásában, összekötözésében segíthetett. A két tettes DNS-e nem mutat rokoni kapcsolatot, így ők az egyik verzió szerint akár munkatársak is lehetnek, akik rendszeresen járnak Magyarországra, mint például dunai hajósok vagy kamionosok.



A két gyilkos DNS-ének összehasonlítása az Európai Unió adatbázisában nyilvántartott szexuális bűnözők, illetve gyilkosok DNS-ével még nem fejeződött be. A magyar bűnügyi adatbázisban nem találtak egyezést. A nyomozás január 26-án lejáró határidejét mindenesetre várhatóan meghosszabbítják. Mind a soroksári futónő, mind a Népligetben talált meggyilkolt asszony ügyében továbbra is él az öt-öt millió forintos nyomravezetői díj.