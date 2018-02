Külföldön futtatott lányokat a zalai bűnbanda

Németországban, Katarban és Malajziában is futtatott nőket - fiatal lányokat is - egy zalai bűnbanda, amelynek tizenkét tagja ellen kerítés és gyermekprostitúció kihasználása miatt vádat emeltek - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.



A tizenkét zalai bandatag 2011 és 2016 között szervezte nők külföldre irányuló prostitúcióját, fiatalkorúakat is beszervezve.



A nőket főként Németországba vitték, de jártak a katari Dohában és Malajziában is. Apartmanokat vagy szállodai szobákat béreltek nekik, majd hirdetéssel közvetítették hozzájuk a kuncsaftokat.



A szerepeket egymás közt leosztó kerítők felügyelték a lányok tevékenységét, biztosították az élelmezésüket és a ruházkodásukat, valamint begyűjtötték tőlük a bevételt. A prostituáltak külföldön naponta 500 és 1000 euró között kerestek, három hónap alatt összesen mintegy 27 millió forintot.



A tevékenységet irányító vádlott a lakóhelyére költöztetett nőket, akiket a kuncsaftoknak kiközvetített vagy a bevétel egy részének fejében továbbadott társainak.



A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó Ügyészség a tizenkét büntetett előéletű vádlottra börtönbüntetés kiszabását és 30 millió forint értékű vagyonelkobzást indítványozott.