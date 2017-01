Külföldről jött baktériumok okozzák a kórházi fertőzéseket?

Füzi Miklós és csapata annak akart utána járni, hogy mi okozza valójában az MRSA (Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus) baktérium által okozott fertőzések egyre gyakoribb előfordulását.



"A kutatások során megállapítottuk azt is, hogy az MRSA esetében egy olyan antibiotikum-csoport, a fluorokinolon miatt válnak ellenállóvá a baktériumok, amelyeket döntően az egészségügyi intézményekben használnak. Tovább ront a helyzeten az is, hogy az így létrejött szuperbaktériumok ellen csak elképesztően drága, akár több százezer forintos gyógyszerek lehetnek hatásosak, illetve olyan antibiotikumok, amelyeknek súlyos mellékhatásai vannak" - mondta a lapnak a mikrobiológus.



Hangsúlyozta, hogy a szuperbaktériumok által okozott fertőzéseket sokkal nehezebb kezelni, mint a gyógyszerre érzékenyebb fajták által kiváltottakat. Ha azonban a problémát okozó antibiotikum számát csökkentenék ott, ahol a szuperbaktériumok elterjedtek, és csak abban az estében használnák őket, ha arányuk alacsony, akkor könnyebb volna gyógyítani a fertőzötteket is - hívta fel a figyelmet a kutató.