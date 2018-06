Különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság tetteseit ítélték el

Előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és személyi szabadság aljas indokból elkövetett megsértése miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség két férfi és két nő ellen. A vádlottak egyike idén februárban elvágta egy dövényi férfi nyakát - tájékoztatta a vádhatóság kedden az MTI-t.



A vádlottak - két férfi és egy nő - Dövényben, a kocsmában szórakoztak, és szóváltásba keveredtek egy férfivel. Mivel a kijelentéseit sértőnek találták, elhatározták, hogy megölik. Az autójukba késeket és bozótvágót készítettek be, a férfinek pedig felajánlották, hogy elviszik a szomszéd faluba, a rokonaihoz. Velük tartott a sértett élettársa is, aki nem akarta párját egyedül elengedni a vádlottakkal, ismerve erőszakos természetüket.



Út közben más irányba fordultak, amit a sértettek jeleztek is, de ekkor az egyik férfi késsel elvágta a sértett nyakát. Putnokon egy lakóház pincéjébe lerángatták az erősen vérző férfit és a halálra rémült nőt. Ott a két férfi késekkel és bozótvágóval testszerte brutálisan szurkálta és vagdosta áldozatát, a nő pedig mobiltelefonnal világított nekik. A sértett élettársát arra kényszerítették, hogy mindezt végignézze, közben pedig a combján őt is megszúrták, és megöléssel fenyegették.



Amikor a sértett meghalt, az egyik férfi felment a házba, felébresztette volt élettársát és kérte, segítsen eltüntetni a holttestet. A tetemet szőnyegbe csavarták, visszavitték Dövénybe és egy emésztőgödörbe dobták. Ezalatt Putnokon az egyik női vádlott elégette a ruhákat és az eszközöket.



A halálos áldozat élettársát hajnalig fogva tartották, majd azzal engedték el, hogy megölik, ha valakinek beszél a történtekről. A vádlottakat még aznap elfogták, majd előzetes letartóztatásba kerültek. Az ügyészség három vádlottra életfogytig tartó fegyház, a nyomok eltüntetésében közreműködő nőre pedig börtönbüntetés kiszabását indítványozta - közölte a főügyészség.