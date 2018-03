Kúria: nem jogsértő bevásárlóközpontban aláírást gyűjteni

A Kúria csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatát (a budapesti 4. számú országos egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) határozatára is kiterjedően), és elutasította a kifogást a Momemtum aláírásgyűjtése ügyében.



A közleményében emlékeztettek: egy vállalat február 23-án nyújtott be kifogást az oevb-hez a választási eljárásról szóló törvény szerint az ajánlásgyűjtés szabályainak, valamint az alaptörvényben foglalt tulajdonjog megsértése miatt.



A kifogásban az áll: a Momentum aktivistái február 21-én a cég tulajdonában lévő területen engedély nélkül gyűjtöttek aláírásokat az országgyűlési választásra. Az aktivisták a biztonsági szolgálat felhívására nem hagyták el a bevásárlóközpont területét, amely magánterület. A biztonsági szolgálat kérésére a kiérkező rendőrök a helyszínen nem intézkedtek. Másnap a szervezet aktivistái ismételten megjelentek és ajánlásgyűjtésbe kezdtek, majd a biztonsági szolgálat felhívására ismét nem hagyták el a helyszínt.



Közölték: az oevb megállapította, hogy az ajánlásgyűjtés magánterületen történt. Álláspontja szerint megvalósítja a választási eljárásról szóló törvény szerint a polgárok zaklatásának tilalmát az, hogy a Momentum aktivistái a bevásárlóközpont területén a tulajdonos engedélye nélkül, sőt, ellenzése ellenére gyűjtöttek aláírásokat. Az oevb megállapította az említett törvényben foglalt ajánlásgyűjtési szabályok, valamint a tulajdonjog védelmének megsértését, és eltiltotta a szervezetet a további jogsértéstől.



A Momentum az NVB-hez fellebbezett, amely - eltérő indokokkal - helybenhagyta az oevb határozatát. Arra hivatkoztak, hogy az említett törvényben szereplő azon szabály, amely szerint "bárhol" gyűjthető ajánlás, nem értelmezhető úgy, hogy a magántulajdonban álló területen a tulajdonos engedélye nélkül is lehetne, valamint kimeríti a törvény szerinti zaklatás fogalmát, ha a bevásárlóközpontba fogyasztási, vásárlási szándékkal érkező választópolgárokat ajánlásgyűjtés, illetve kampányolás céljából megszólítják, megállítják.



Ezt követően a Momentum felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, amely megállapította, hogy a kérelem megalapozott. A Kúria egyetértett a kérelmezővel abban, hogy a törvény szerinti bárhol történő gyűjtésbe beletartozik a közforgalom előtt nyitva álló magánterület is, tehát ott is lehet aláírást gyűjteni, akkor is, ha a magántulajdonos ezt kifejezetten nem engedélyezi, de eltűri. Feltétel ehhez, hogy a tevékenység ne járjon a polgárok zaklatásával, de a tűrés kötelezettsége, bizonyos körülmények között, a tulajdonos érdekköréhez képest is megáll. Ilyen körülmény - hívták fel a figyelmet - a választási kampányidőszak. A képviselőjelölti ajánlásgyűjtés ideje ennek része.



Jelezték: a közforgalomnak megnyitott magánterületnél a területhasználat céljának meghatározására ugyanakkor a tulajdonosi jogot gyakorló jogosult. Mivel a magántulajdonban lévő ingatlanok használatának és hasznosítási módjának meghatározására a tulajdonosi jog gyakorlójának van módja és hatásköre, e jogát kétségkívül gyakorolhatja is. A kampányidőszak adott részéhez kötött ajánlásgyűjtés azonban a közforgalom által igénybe vett területeken önmagában még nem valósítja meg a polgárok zaklatását, és nem idézi elő a tulajdonjog rendeltetésszerű gyakorlásának értékelhető sérelmét sem. Választási kampányidőszakban a korlátozásmentességnek a választói politikai alapjog érvényesülése okán a választási eljárásról szóló törvény szabályainak megfelelően fokozottan kell megvalósulnia - olvasható a közleményben.



A végzés ellen nincs helye további felülvizsgálatnak.