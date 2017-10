Kutyákat darálhattak le egy tanyán

A Ceglédi Állatmenhely Nyílt Alapítvány egy betelefonáló segélykérése nyomán ment ki egy tanyára, ahonnan öt kutyát még élve sikerült kimenteniük - írja a BorsOnline.A helyszínre érkező Soltész Katalin, az állatmenhely alapítója és kurátora elmondta, borzasztó látvány és förtelmes bűz fogadta őket.– Mindenhol halomban álltak a csontok és a töméntelen sok szőrcsomó. A kenneleket, ami a kutyák fekhelye is volt, az állatok ürüléke és földi maradványai borították – emlékezett vissza Katalin. – Öt, borzalmas állapotban lévő kutyát kiszabadítottunk, s azonnal az állatorvosainkhoz vittük. Nemhogy ételük nem volt a ketrecükben, de kettőnek még fény sem jutott be a zárkájába. A szaporítótelep udvarán egész kutyatetem-maradványok is hevertek szétszórva. De a legelképesztőbb, hogy találtunk egy helyiséget, ahol egy hatalmas daráló volt, s mellette fehér szőrcsomók hevertek mindenhol – küszködött a sírással Katalin.A Nagykőrösi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanúja miatt indított nyomozást.