Lázár: 190 milliárdba kerül az új Puskás Stadion, újabb határzár is épül

Csak 1 napja számoltunk be róla , hogy folyamatban van az újabb nemzeti konzultáció előkészítése, amelyben a kormány szerint Magyarország előtt álló öt veszélyforrásról kérdezik meg a lakosságot; Lázár János már be is jelentette, hogy márciusban kezdődik.A konzultáció időpontját Lázár János , a Miniszterelnökség vezetője ismertette csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.Emlékeztetett, a kormány szerint az idén Magyarország előtt álló öt veszélyforrás a rezsicsökkentés brüsszeli betiltása, az illegális bevándorlás kérdése, az adópolitika uniós központosítása, a munkahelyvédelmi támogatások biztosítására vonatkozó jog elvesztése és a külföldi forrásból dolgozó szervezetek elszámoltathatósága.A tárcavezető amiatt is kritizálta Brüsszelt, hogy a silányabb minőségű élelmiszerek ügyében szerinte az EU azon az állásponton van, hogy "a szegényebb magyaroknak lehet ócskább dolgokat eladni".Lázár János több terméket, illetve márkát is említett, amelyek esetében a magyar ellenőrök azt tapasztalták, hogy az osztrák boltok polcain jobb a minőségük, mint a magyar üzletekben. Nevesítette a Coca-Colát, a Nesquiket, a Rio Marét, a Nutellát és a Knorrt. Jelezte, újabb vizsgálatok lesznek.Bíróság elé viszi az Európai Bizottság (EB) a magyar hatósági árszabályozás kérdését az energetika területén - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az EB a cégekre szeretné bízni az árszabást, a magyar álláspont szerint viszont az államnak, hatóságoknak kell dönteniük, az emberek szempontjainak mérlegelése alapján.A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a gyógyszerészeket és a multinacionális cégeket érintő szabályozás ügyében várhatóan megegyezéssel zárulnak a kötelezettségszegési eljárások; további egyeztetések szükségesek a külföldiek földtulajdon-szerzésének korlátozásáról és Paks ügyében is "eredménnyel kecsegtetnek" a tárgyalások.A miniszter azt is elmondta, hogy Magyarország Pelczné Gáll Ildikót javasolja az Európai Bizottságnak az uniós számvevőszék magyar delegáltjának. A fideszes EP-képviselő minden feltételnek és követelménynek megfelel, reális esély van rá, hogy rövid időn belül hat évre kinevezik - tette hozzá.A csütörtöki kormányinfón közölte Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy jövőre meg kell kezdeni az új Puskás Stadion építését, hogy az 2019-re el is készülhessen - ezt már az. Ezért a napokban a már lezárult közbeszerzési eljárás végeredményét is kihirdetik majd. Mintegy mellékesen azt is hozzátette, hogy a beruházás bruttó 190 milliárd forintba kerül majd.Az összeg már csak azért is érdekes, mert legutóbb 2015-ben Fürjes Balázs, aki mostanra a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központját vezeti, még arról beszélt, hogy visszafogottabb tervek készültek a stadionra, hogy tudják tartani a 100 milliárdos költségkeretet. Hogy az azóta eltelt nagyjából másfél évben mitől nőtt majdnem kétszeresére a Puskásra szánt összeg, azt egyelőre nem tudni.A szerb-magyar határszakasz műszaki határzára mögött egy második védelmi vonal kiépítéséről döntött a kormány.Lázár János ezt azzal indokolta sajtótájékoztatón, hogy 2017-ben jelentős számú illegális bevándorló érkezhet. A határvonal megerősítése miatt a Belügyminisztérium költségvetését 38 milliárd forinttal emelik.A tárcavezető közölte azt is, hogy több helyen felállítják azokat a pontokat, ahol a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai átveszik a menedékkérelmeket. Első körben 400 fő befogadására alkalmas infrastruktúra létesül, s az országban lévő mintegy 600, ma zárt vagy nyílt táborban lévő bevándorló is a határőrizeti pontra kerül vissza - fejtette ki. A bevándorlók nem mozoghatnak szabadon az országban - erősítette meg.A tárcavezető azt is elmondta, hogy a gyógyszerészeket és a multinacionális cégeket érintő szabályozás ügyében várhatóan megegyezéssel zárulnak a kötelezettségszegési eljárások, a külföldiek földtulajdon-szerzésének korlátozásáról azonban további egyeztetések szükségesek. Utóbbival kapcsolatban kiemelte: a magyar álláspont szerint a föld véges erőforrás, más szolgáltatásoktól és termékektől eltérő, speciális szabályozást kell rá alkalmazni.Lázár János kitért arra is, hogy Paks ügyében is "eredménnyel kecsegtetnek" az uniós tárgyalások, további részleteket azonban nem kívánt elárulni. Kérdésre közölte: a tisztségre összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, így miután Pelczné Gáll Ildikó - aki EP-képviselősége mellett a Fidesz alelnöke - tagja lett a testületnek, ezeket fel kell oldania.A tárcavezető beszámolt arról a kormánydöntésről is, amely szerint kártalanítják a madárinfluenza károsultjait, a termelőket és a vágóhidakat is. Előbbieknek már megítélt a kormány 3 milliárd forintot, most pedig 2,7 milliárd forintot biztosítanak az érintett vágóhidaknak.A tárcavezetőt faggatták Matolcsy György jegybankelnök szerdai szavairól is, aki a brókerbotrányokat "egy olyan nagy NATO-szövetséges ország budapesti nagykövetségéről folytatott kormánybuktató és jegybankbuktató" tevékenységével hozta összefüggésbe, ami 2014 őszén indult el. Lázár János azt válaszolta, hogy erről nem tudott, arról viszont igen, hogy 2014 őszén az akkori amerikai ügyvivő, André Goodfriend közvetlenül és direkt beavatkozott a magyar belpolitikai folyamatokba. "Úgy tűnt, minthogyha az amerikai követség akkori vezetője naponta fontosnak tartotta volna, hogy a magyar belpolitikai eseményekről véleményt mondjon, állást foglaljon, beavatkozzon, irányítsa, szervezze" azokat - fogalmazott.A miniszter egy olyan kérdést is kapott, hogy "buzizott-e Orbán Viktor", amikor a parlamentben azt felelte Vona Gábor Jobbik-elnöknek, hogy nem ő szokott más férfiak szoknyája mögé bújni. Erre azt mondta: ő nem erre gondolt a választ hallva, hanem egy konkrét személyre. "Én azt gondoltam, hogy Simicska Lajosra vonatkozik a megjegyzése a miniszterelnöknek" - fejtette ki.