Lázár: a kvótarendszer megbukott

Megbukott a kvótarendszer - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki azzal magyarázta kijelentését: a szeptember 26-i határidőre az Európai Bizottság (EB) által előírt létszám 29 százalékát fogadták be a tagállamok.



A tárcavezető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az előírt 98 ezer 255-ből 29 ezer 144 migránst fogadtak be az EU-ban. Ez azt jelzi, hogy a közös migrációs intézményrendszer bukásra van ítélve - tette hozzá.



Lázár János szerint ez válasz az EB újabb, 50 ezer embert érintő, önkéntes alapú elosztási mechanizmusára is. Érthetetlen, hogy miért erőltetik ezt - vélekedett.



A miniszter kiállt amellett, hogy a határok megvédése nemzetállami hatáskör, továbbá megerősítette: a kormány a következő időszakban nem fog részt venni közös migrációs politikában és "természetesen senkit nem fog betelepíteni Magyarországra".