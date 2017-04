Lázár: a miniszterelnök megvédte az ország érdekét Brüsszelben

A tárcavezető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ha Orbán Viktor nem ment volna el az Európai Parlament ülésére - ahol az egyik napirendi pont a magyarországi helyzet volt -, akkor "felmossák a padlót velünk".



A felsőoktatási törvény módosítása miatt indított európai bizottsági kötelezettségszegési eljárás ügyében Lázár János arra hívta fel a figyelmet: a brüsszeli testület nem a tanszabadságért, hanem üzleti kérdések miatt - a szolgáltatások szabad áramlásáért - fejezte ki aggodalmát. Hozzátette: a helyzet megvitatása után Magyarország kész arra, hogy az európai uniós jognak mindenben megfeleljenek a magyar törvények.



Szerinte egyébként mindenki láthatja, hogy nem a felsőoktatás, hanem valójában Soros György sorsáról van szó, nem a felsőoktatás, hanem a spekuláns érdekei kerültek veszélybe.



A jelenleg is zajló nemzeti konzultációról a miniszter azt a tájékoztatást adta, hogy a visszaküldött kérdőívek száma meghaladta a 470 ezret, további 52 ezren pedig az interneten mondták el véleményüket.



Lázár: a kormány május 2-án nyújtja be javaslatát



A kormány május 2-án nyújtja be a 2018-as költségvetésre vonatkozó javaslatát a parlamentnek, amelyet június 15-ig elfogad a Ház - közölte Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a költségvetést a kiszámíthatóság és a stabilitás jellemzi, emellett úgy folynak a fejlesztések, hogy közben folyamatosan csökken az államadósság.



Jelezte: a források 80 százalékát működésre, 20 százalékát pedig fejlesztésre fordítják. Az egészségügyre 185 milliárd, az oktatásra 82 milliárd, a rendvédelemre és közbiztonságra 55 milliárd forinttal több jut jövőre - tette hozzá a tárcavezető.



Lázár János arra is kitért, hogy 2018-ban is folytatódnak az életpályamodellek, ezek mintegy 556 ezer embert érintenek, nekik összességében 30-40-45 százalékkal emelkedik a bérük, ami 906 milliárd forint többletet jelent a költségvetés kiadási oldalán.



Paksi bővítés - Lázár János csökkenti a dokumentáció titkosságát



Jelentős mértékben csökkenti a paksi atomerőmű-bővítés dokumentációjának titkosságát Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter.



A politikus csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: az általa kezdeményezett átminősítési eljárás után az Oroszországgal kötött megvalósíthatósági szerződés döntő részét - a projektet nem kockáztató módon és mértékben - hozzáférhetővé teszik.