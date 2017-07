Lázár: a tudománynak is óriási lehetőség a kincsek visszaszerzése

Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy hét év szívós munka előzte meg a Magyarországról elkerült, 14 darabos nemzeti kincs visszaszerzését. A magyar muzeológia nagy eredménye, hogy visszakerülhettek hazánkba hosszú kitérő és kalandos történet után - tette hozzá, megköszönve Baán Lászlónak, a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának munkáját.



Tájékoztatása szerint a munkában a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda vett részt és a Magyar Államkincstár finanszírozta a hazahozatallal kapcsolatos költségeket. Összesen 43,5 millió eurót áldozott az ország azért, hogy visszakapja több 100 millió eurót érő jogos tulajdonát - mondta a tárcavezető.



Megjegyezte: a "kincsvadászat" nem marad ennyiben, ugyanis sokan hisznek abban, hogy a legjelentősebb római kori lelet sokkal nagyobb, és további darabok is előkerülhetnek. A kormány minden bejelentést megvizsgál - közölte.



A minisztert kérdezték a Munkácsy Mihály Golgota című festményének védetté nyilvánításával kapcsolatos perről is. Azt felelte: a bíróság nem a védettséget vitatja, hanem egy 30 éves jogvitát kell tisztázni, miszerint amikor először Magyarországra került a kép, akkor volt-e visszaszállítási kötelezettség az Egyesült Államokba. Ezt követően semmi akadálya a védetté nyilvánításnak - fogalmazott, hozzátéve: a kérdés nem érinti Pákh Imre tulajdonjogát.



A műgyűjtő nem akarja elvinni a képet az országból, viszont van egy árelképzelése, és nem jutottak eddig egyezségre - jegyezte meg Lázár János.



Megkérdezték a Várgondnokságnál tartott belső vizsgálatról is, amelyre válaszul azt közölte, lezárult a folyamat, jövő hétre várható tájékoztatás az eredményről.