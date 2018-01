Lázár: februárban dönthet a parlament a STOP Soros törvénycsomagról

Februárban dönthet az Országgyűlés az illegális bevándorlás elleni újabb, az ország biztonságának növelése érdekében szükséges törvénycsomagról - közölte Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette:Ezért kezdeményezi a regisztrációs kötelezettségüket, a külföldi támogatásaik után 25 százalékos illeték fizetését - amelynek összegét a határvédelemre költenék -, valamint a kitiltással azonos következményekkel járó idegenrendészeti távoltartás alkalmazásának lehetőségét. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte: "ha példát kellene mondanom, akkor a Helsinki-bizottság munkatársai ebbe a körbe kerülhetnek".A társadalmi vita körülbelül három hétig tart majd a tervezetről - közölte.Lázár János azt is mondta: mivel a törvény csak a jövőre nézve lépne hatályba, ezért kiváló alkalom lehet arra, hogy Soros György abbahagyja Közép-Európában az illegális migráció támogatását. Ha Soros György a jövőben nem finanszírozza a törvénytelen bevándorlást, akkor a jogszabály nem fog vonatkozni rá és a szervezeteire - tette hozzá.

Soros György kitilthatóságával kapcsolatban úgy fogalmazott: senki nem akarja Soros Györgyöt kitiltani Magyarországról. De a törvényeket mindenkinek be kell tartania Magyarországon, így aki a jövőre nézve nyíltan támogatja, szervezi a bevándorlást, annak vállalnia kell a jogszabályi következményeket - tette hozzá.Kérdésre hozzáfűzte: cél az is, hogy Magyarországon kizárják, hogy tagállami uniós forrásokat különböző civil szervezetek használhassanak fel a migráció menedzselésére.A tárcavezető arra is kitért, hogy Magyarország tavaly csaknem 1300 embernek biztosított oltalmat, részesítették őket nemzetközi védelemben, de nem befogadásról van szó. "Aki bajban van, annak segítünk" - hangoztatta, jelezve ugyanakkor, hogy a védelemben részesítettek nem összekeverendők a gazdasági bevándorlókkal, őket ugyanis Magyarország megállítja. Idén eddig 50 embernek biztosítottak oltalmat, számuk pedig egész évre nézve 500-1000 között lehet - jelezte.Arra a felvetésre, hogy az osztrák kormány csökkenteni tervezi a nem Ausztriában élő gyermekek utáni szociális juttatások mértékét, ami sok magyart érintene hátrányosan, Lázár János úgy reagált: folyamatosan követik, hogy az osztrák kormány milyen jogszabálytervezettel áll elő, és nem kizárt, hogy a kérdés Orbán Viktor miniszterelnök bécsi látogatásán is felmerül majd. A kettős mérce tilalma európai uniós alapszabály, az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók semmilyen hátrányt nem szenvedhetnek az osztrák munkavállalókhoz képest.A minisztert kérdezték az Elios Innovatív Zrt.-re vonatkozó OLAF-jelentés esetleges nyilvánosságra hozataláról is. Azt felelte, erre az Európai Bizottság vizsgálatának lezárása után lenne lehetőség, a testület azonban még meg sem kezdte a jelentés értékelését. Az OLAF javaslatokat tett az ügyészségnek, a kormány álláspontja az, hogy minden ilyet ki kell vizsgálni.

Csökken a csok-ügyintézéssel kapcsolatos bürokrácia



A kormány megkönnyíti a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) kapcsolatos ügyintézést - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Lázár János jelezte: a bürokratikus akadályok csökkentéséről két hét múlva dönt a kormány.



Megerősítette azt is: a kormány célja, hogy tíz éven belül ne legyen szüksége az országnak importáramra, s ehhez a földtulajdonosoknak engedélyt és kedvezményes hitelt biztosítanak kis teljesítményű napelemparkok létrehozásához.



A miniszter arról is beszámolt, hogy a kormány jóváhagyta a 450 kilométeres Budapest-Kolozsvár gyorsvasút létrehozásának tervtanulmányait.

A bizottság ebben az esetben is fog küldeni egy korrekciós javaslatot, amiről tárgyalni fognak, az eljárás minden szakaszát végigjárják és amikor vége van, akkor állhatnak a nyilvánosság rendelkezésére - mondta.Lázár János a 4-es metróra vonatkozó párhuzamot úgy kommentálta: az a jelentés öt év után lett nyilvános, miután az eljárás lezárult és az érintett fővárosi önkormányzat a beleegyezését adta.Megkérdezték arról is, hogy a kormány reménykedik-e abban, hogy az új román miniszterelnök hivatalba lépésével a felsőszintű kapcsolatok javulnak a két fél között. A miniszter azt válaszolta: lassan 100 éves tapasztalat alapján úgy véli, még nem volt olyan román miniszterelnök, akivel kapcsolatban magyar kormány reménykedhetett volna. "A reménykedni szó magyar-román relációban irodalmi túlzás" - fogalmazott, hozzátéve: Magyarország az együttműködésben érdekelt.