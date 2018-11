Lázár: fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a dohányzástól - már félmillióval kevesebben gyújtanak rá

Fontos, hogy a fiatalokat távol tartsuk a dohányzástól és csökkenjen a dohányosok száma - mondta a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos a Ne gyújts rá! világnap csütörtöki, budapesti rendezvényén.Lázár János szerint egy kormányzatnak az lehetne a legnagyobb eredménye, ha minél több fiatalt távol tud tartani a dohányzástól. Hozzátette: a lehető legkorábban fel kell hívni a fiatalok figyelmét a dohányzás káros hatásaira, kockázataira.Elmondta, abban szeretnének segíteni a mindennapos testnevelés bevezetésével, a sportinfrastruktúra fejlesztésével, a közbeszéd irányításával, hogy minél kevesebb fiatal gyújtson rá.Ismertetése szerint a kétezres évek elejéhez képest ma félmillióval kevesebben gyújtanak rá, és csökkent a 13-16 éves korosztályban a dohányosok száma.Úgy vélte, ha a fiataloknak megadjuk a sportolás, a hasznos időtöltés lehetőségét, ha a közbeszédben - akár vitákat is kiváltva és vállalva - beszélünk a dohányzás visszaszorításának társadalmi szükségszerűségéről, ha a dohánypiacot megpróbáljuk szabályozni, akkor ezek a kis lépések elvezetnek ahhoz, hogy csökkenjen a dohányosok száma.Kovács Attila országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a dohányzás rendkívül súlyos egészségügyi és nemzetgazdasági probléma is. Mint mondta, egyfajta "kultúraváltásra" van szükség, amelyben előtérbe kerül az egészséges életmód.Kiemelte, az elmúlt években számos olyan intézkedés született, amelyre a kormány büszke lehet. Ilyen szigorítás, hogy bizonyos közterületeken tiltott lett a dohányzás, vagy nem lehet rágyújtani a vendéglátóhelyek zárt tereiben.Kovács Attila az adatokat ismertetve örömtelinek nevezte, hogy a 13-15 éves korcsoportban 2008 óta folyamatosan csökken a dohányzók száma. A felmérések szerint míg 2008-ban a vizsgált korcsoportban a nemdohányzó fiatalok aránya 62 százalék volt, addig 2016-ban már 74 százalékuk állította, hogy nem dohányzik. Azoknak a fiataloknak a száma is csökkent, akik csak időnként, társas összejöveteleken dohányoznak: arányuk 2012-ben 28 százalék volt, ez 2016-ban 19 százalékra csökkent. A legveszélyeztetettebb csoportba a napi rendszerességgel dohányzó 13-15 évesek tartoznak, arányuk 2012-ben még 7,5 százalék, 2016-ban pedig már csak 6 százalék volt.A Ne gyújts rá! világnapon mutatták be a dohányzásprevenciós iskolai és óvodai programot. Ennek keretében a megyei kormányhivatalok húsz, a www.cikiacigi.hu szoftvert tartalmazó hordozható érintőképernyős számítógépet és tíz, a dohányzás okozta betegségek tüneteit bemutató bábut kaptak. Az óvodák összesen 785 óvodai programdobozt és mintegy 160 ezer gyermekcsomagot kapnak, ezek a mesékkel és játékos tartalmukkal a legfiatalabb korosztályt célozzák meg.Az összesen több mint 30 millió forint értékű iskolai megelőzési eszközök egy komplex, interaktív iskolai dohányzásmegelőzési program részei. A kormányhivatalok körzetébe tartozó oktatási-nevelési intézmények 2019-től díjmentesen kikölcsönözhetik mind a gépeket, mind a szintén most átadott bemutató bábukat.Az eszközökhöz támogatást nyújtott a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.