Lázár János csütörtökön feljelentést tesz a 4-es metró ügyében



A kormány döntése alapján csütörtök délután büntetőfeljelentést tesz Lázár János a 4-es metró ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése alapján. Ezt a Miniszterelnökséget vezető miniszter budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be.



Lázár János elmondta, a 452,5 milliárd forintos uniós forrásból megvalósult beruházás ügyében az európai számvevőszék tett bejelentést az OLAF-nál, amely tavaly zárta le vizsgálatát több bűncselekmény valószínűsítése mellett.



A miniszter szerint "nemzetközi baloldali bűncselekményről" van szó, és a jelentésből kiderül, hogy szinte minden nagy közbeszerzési elemnél volt csalás.



Közölte, Magyarországnak várhatóan 76,5 milliárd forintos bírságot kell fizetnie.



Lázár János azt mondta, úgy gondolja, hogy az OLAF - az uniós szabályoknak megfelelően - majd nyilvánosságra hozza a jelentést. Nem a kormány volt a beruházó, nem a kormány folytatta a vizsgálatot, a kormányt tájékoztatták - válaszolt a jelentés nyilvánosságra hozatalát szorgalmazó kérdésekre.



Február 2-án Budapestre látogat az orosz elnök



Február 2-án Budapestre látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette be Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a látogatás előkészítése érdekében a jövő héten Moszkvába utazik.



A miniszter tájékoztatása szerint egy szokásos éves találkozóról van szó, amikor a két ország kormányának tagjai áttekintik az aktuális társadalompolitikai és gazdasági kérdéseket. Ez egy fontos megbeszélés lesz, de semmi rendkívüli nincs benne - közölte.



Lázár János értékelése szerint 2017 fontos év lesz a külpolitikai viszonyokban, nemcsak az új amerikai elnök hivatalba lépése és a Brexit miatt. A magyar kormány szerint a multilaterális együttműködések helyett a bilaterális együttműködések korszaka következik, vagyis a nemzetközi együttműködések helyett a nemzetek között alakul ki kétoldalú együttműködés - magyarázta.



Lázár: fel kell készülni arra, ha a törökök nem tudnák ellátni kötelezettségüket



A tárcavezető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján közölte: a kormány azzal számol, hogy a migrációs helyzet az idén romlik, ezért Magyarországnak késznek kell lennie arra, hogy Törökországtól függetlenül is meg tudja védeni az ország és az Európai Unió határait.



Lázár János azt is mondta, hogy a Belügyminisztérium "gőzerővel dolgozik" az idegenrendészeti őrizet visszaállításán.