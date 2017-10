Lázár: jelentős béremelés lesz az egészségügyben

A kormány tisztázni akarja, hogy Soros György szervezeteinek brüsszeli befolyásolási kísérlete érintette-e - és ha igen, hogyan - Magyarország szuverenitását - közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Tisztázni kell, hogy az ország szuverenitását érte-e bármilyen kár - hangoztatta a politikus.



Szavai szerint a Magyarországot elmarasztaló brüsszeli döntésekkel, jelentésekkel kapcsolatban az az ember benyomása, hogy azok nem az európai döntéshozók asztalán, hanem Soros György munkatársainak számítógépén születtek.



Jelentős bérfejlesztést jelentett be novemberre az egészségügyben a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki tájékoztatóján.



Lázár János elmondta: mintegy 98 ezer ember, köztük 79 ezer szakdolgozó és 16 ezer szakorvos bérét emelik. Az orvosok újabb 100 ezer forintos emelésre számíthatnak, míg a szakvizsgával még nem rendelkezők és a gyógyszerészek 50 ezer forintos, a szakdolgozók 12 százalékos bérfejlesztésre.



Lázár János közölte azt is: a kabinet döntött a kórházak adósságrendezéséről is, valamint azon intézmények támogatásáról, amelyek strukturális változtatásokat hajtanak végre az adósság hosszú távú csökkentéséért.



Novemberben megkezdődik az egészségügyi ellátás során keletkezett összes adat digitalizálása, vagyis létrejön az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér - jelentette be csütörtöki tájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Lázár János azt mondta: az elektronikus személyi igazolványok első felhasználásaként az összes adat egy központi nyilvántartási rendszerbe kerül, amely átláthatóbb, kezelhetőbb rendszert hoz létre.



A változás érinti az összes egészségügyi dolgozót és ellátást, vagyis a kórházak mellett például a háziorvosi ellátást, a szakrendelőket vagy a gyógyszertárakat.



Mint mondta, március óta folyik az átállás előkészítése, amelynek keretében már 25 ezer leolvasót osztottak ki, további 14 ezer kiszállítása pedig már megkezdődött.