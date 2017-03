Lázár János elmondta: a válsághelyzet szeptember 7-ig tartó fenntartásáról döntöttek, amire azért van szükség, mert mintegy 800 ezer ember szorult be a balkáni térségbe, akik nem tudnak visszatérni Törökországba.



Hangsúlyozta: ehhez kapcsolódik az idegenrendészeti őrizet visszaállítása, valamint a határ megerősítése. Emlékeztetett: múlt héten 38 milliárd forintot biztosított erre a kabinet.



Lázár: május 1-jére készül el a második kerítés



Május 1-jére épülhet fel a magyar-szerb határszakaszon a második kerítés mintegy 150 kilométer hosszan - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Lázár János elmondta, a kerítés építésében hétszáz fogvatartott vesz részt. A miniszter ismertetése szerint a mostani beruházás 38 milliárd forintos költségével 284 milliárd forintra nő a déli határszakaszon a kerítés költsége.



Szólt arról is, hogy az Európai Bizottság által február 16-án elfogadott jogszabály szerint az EU külső határain mindenkit, így az uniós állampolgárokat is ellenőrizni kell. Lázár János jelezte, várakozás is előfordulhat emiatt a határon és a kormány csak addig tudja ezt az intézkedést betartatni, amíg az nem okoz aránytalan társadalmi kárt.



A miniszter kitért arra, hogy a visegrádi országok a varsói csúcson a következő uniós költségvetéssel és az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban fogadtak el közös állásfoglalást. A visegrádi országok szerint erős nemzetállamokra van szükség az EU-ban - hangoztatta.



Lázár: újabb gyermekvállalást ösztönző intézkedések várhatók



Már rövidtávon változhatnak a gyermeknevelési, gyermekvállalási kedvezmények - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, ismertetve: a kabinet egy 2060-ig tartó demográfiai programot készít elő.



Lázár János budapesti sajtótájékoztatóján hozzátette: ennek része a születéskor várható élettartam növelése, a halálozás csökkentése, de az oktatási rendszer erősítése vagy az unión belüli magyar munkavállalás értékelése is.



A miniszter célnak nevezte a születéskor várható élettartam növelését 2030-ig mintegy öt évvel, a nők esetében 85, míg a férfiak esetében 80 évre. Beszámolt arról, hogy a gyermekvállalás ösztönzése érdekében eddig megtett intézkedések hatása már tavaly érzékelhető volt.