Lecseréli a Magyar Honvédség az elavult JAK-52-es típusú repülőgépeit

Kiképzésre, felderítésre, a határőrizeti munkát segítő megfigyelésre, szükség esetén árvízi helyzet felmérésére is bevethetők lesznek a Magyar Honvédség új, rövidesen hadrendbe álló ZLIN típusú repülőgépei. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar helyettes főnöke az MTI-nek adott interjújában elmondta: első körben négy kiképző, felderítő repülőt vásárolt a honvédség, amelyek megérkezésével kivonják a hadrendből a JAK-52-es repülőgépeket.Az altábornagy elmondta: a Simicskó István honvédelmi miniszter által Zrínyi 2026 néven meghirdetett honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik első kézzel fogható eredményeként március végéig megérkezik a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázisra a honvédség négy új repülőgépe.A 2016-os nyílt közbeszerzési eljáráson a legkedvezőbb ajánlatot a cseh ZLIN Aircraft nyújtotta be. A nettó 363 millió forintos beszerzés a gépeken felül tartalmazza a pótalkatrészeket, tartozékokat, az állomány át- és kiképzését is. A hajózó és a műszaki állomány Csehországban már megkapta a szükséges átképzést, sikeres vizsgát tett. Januárban Szolnokra megérkezett az a kiképzőrepülő is, amely az állomány felkészülését segíti.A Magyar Honvédség eddig JAK-52-es típusú kiképzőgépeket használt. Ezek az '50-es, '60-as évek technológiai színvonalát képviselik, elavultak, nagyjavításuk meglehetősen költséges lenne. Mindenképpen váltani kellett, és költséghatékonyabb megoldás volt új gépek beszerzése - mondta az altábornagy. A két ZLIN Z-242L típusú kiképző és a két ZLIN Z-143LSi típusú felderítő és futár repülőgép már korszerű, digitális műszerekkel felszerelt - fűzte hozzá.

12 darab Jak–52 típusú repülőgép 1994-ben érkezett meg Szolnokra a romániai gyárból ládákban, szétszerelt állapotban. Összeszerelésüket a repülőtér műszaki állománya és a gyári küldöttség közösen végezte.



2003. november 13-án a Magyar Légierő egyik Jak–52-ese gyakorló repülés közben Szolnoktól nem messze, Tiszagyenda határában lezuhant, mindkét pilóta életét vesztette. 2015. június 25-én a szolnoki katonai repülőtér körzetében gyakorló repülés közben kigyulladt a Magyar Légierő egy másik Jak–52-es gépe.



A Magyar Légierőnél rendszeresített gépek egyik (04-es oldalszámú) példánya 2011 tavaszától a szolnoki repülőmúzeumban van kiállítva.

Az új gépek honvédségi lajstromba kerülnek, elsősorban katonai feladatokat látnak majd el. A kétszemélyes típust elsősorban kiképzési - ideértve a műrepülőképzést és a kötelékrepülési gyakorlatokat is - célokra használják majd.A négyüléses gépeket is alkalmazzák majd kiképzési célra, emellett futár- és felderítő feladatokra is bevethetők lesznek. Utóbbi kapcsán Orosz Zoltán elmondta, hogy a négyüléses gépeken különböző felderítő eszközök is telepíthetők. E gépek műszerezettsége olyan, hogy nemzetközi légi forgalomban is részt tudnak venni, hatótávolságuk 800 kilométer.A Magyar Honvédségnek még nyolc JAK-52-es típusú repülőgépe van, hadrendből való kivonásuk már megkezdődött. Ezeket a honvédség értékesíteni kívánja, s - a törvénynek megfelelően - az ebből befolyó összeg a honvédségi költségvetésé lesz, azon belül is eszközbeszerzésre, -fejlesztésre kell majd fordítani.Orosz Zoltán kiemelte, a Zrínyi 2026 elnevezésű, tíz évre szóló tervben is szerepel a Magyar Honvédség szállítórepülőgép-, illetve helikopterképességének modernizációja, hasonlóan a katonák egyéni felszereléséhez, amelybe a ruházattól a fegyverzetig minden beletartozik. Megjegyezte: a honvédelmi költségvetésre évről évre többet fordít a kormány.A Magyar Honvédségben a repülő- és helikopterpilóta-utánpótlásról is gondoskodni kell. A honvédségi pilótákat eddig a kanadai NFTC-program keretében képezték ki, az erről szóló szerződések viszont rövidesen lejárnak - mondta az altábornagy. A képzés költségeit is figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a jövő évtől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül biztosítják az állami - katonai és rendőr - repülőgép-pilóták képzését.Emellett a helikopterpilóták utánpótlására a honvédség már most februárban tanfolyamrendszerű képzést indított. A honvédség soraiból jelentkező hallgatók számára az elméleti felkészítést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának repülés-elméleti alapképzése jelenti, majd a szolnoki helikopterbázison folytatják a gyakorlati felkészülést először a Zlin-242 L típusú, könnyű oktató gyakorló repülőgépen, amelyet a Mi-8/17 típusátképzés követ - fejtette ki az altábornagy.