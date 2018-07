A legkülönfélébb cifra büntetéseket szabnák ki akommentelői arra a fiúra, aki a gyanú szerint végzett egy kiskutyával a hétvégén. És vajmi kevéssé hiszik, hogy kóbor állatnak nézte az ápolt yorkie-t – ugyanis ezzel védekezett.felidézte: A szomorú és egyben vérlázító esetről egy kecskeméti családanya számolt be a Bács-Kiskun Megyei Online-nak. A könnyeivel küzdve mondta el, hogy a hétvégét a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagyréven töltötték. A 12 esztendős kislányuk a kertben játszott két kutyájukkal, amikor ő bement kávét készíteni. Mire kijött, az egyik kutya eltűnt. Nicót azonnal keresni kezdték, de mire megtalálták, már késő volt. Az állat tetemére a kertjüktől nagyjából 30 méterre lévő ház előtt találtak rá. A kutyussal légpuska végzett, a lövés a kutya tüdejét érte, és azonnal elpusztult. Nico fajtatiszta, díjnyertes fedező yorkie volt, több szépségversenyt is nyert.

– Mi van, ha a kislányunk Nico után szalad? Őt is lelövi? – tette fel a költői kérdést a kutya gazdája a lapnak.



A rendőrség eljárást indított a feltételezett elkövető, egy 16 éves fiú ellen. Már büntethető korban van, tettéért akár három évet is kaphat. Először nem ismerte be, hogy ő végzett Nicóval, csak később vallott a rendőröknek. Azt állítja: kóbor kutyának nézte a pedigrés állatot.



A légpuska tartásához ugyan nem kell engedély, de a Bors úgy értesült, hogy a fegyvert házilag felturbózták, így könnyen lehet, hogy a fiúnak vagy családjának ezért is felelnie kell.