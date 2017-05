Légtisztító mohafalat telepítenek Óbudára

A német fejlesztésű mohakazetta 275 városi fa levegőszűrő, -tisztító képességével rendelkezik. Az apró, de nagy légzőfelületű növények a legkritikusabb időszakokban, a téli szmogriadók idején is nagyon hatékonyan szűrik a levegőt.A mohafal egy olyan köztéri bútor, ami a beépített digitális rendszereknek köszönhetően folyamatosan adatot gyűjt a saját működéséről és a fal információs felületén meg is jeleníti azt, így látható a pillanatnyi légszennyezettség és a mohafal teljesítménye is.A mohakazetták víz- és tápanyagellátása teljesen automatizált, sőt a berendezés rendelkezik saját esővíztartállyal is a szárazabb időszakokra.A CityTree rendszereinek működéséhez szükséges elektromos áramot napelemekkel állítják elő és akkumulátorban tárolják, hogy napszaktól függetlenül működhessen. A mohafalat, a kijelzőket, illetve a padot vandálbiztosra, időjárásállóra tervezte a német startup cég - írja az