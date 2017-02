Lehet, hogy egy eltévedt golyó okozta rendőr halálát Bőnyben?

Egyesített igazságügyi orvos- és fegyverszakértőt rendelt ki a bőnyi rendőrgyilkosság ügyben a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a február elején elkészült fegyverszakértői szakvélemény megállapításai alapján - tudta meg a Magyar Nemzet a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivőjétől.Nagy Andrea az újság csütörtöki cikke szerint elmondta, hogy az ügyben több szakértőt is kirendeltek. Néhányan már elkészítették szakvéleményüket, a legtöbbre azonban még várni kell.Az újabb, immár összevont fegyver- és orvosszakértői vizsgálat a már elkészült fegyverszakértői jelentés egyes megállapításait lesz hivatott boncolgatni. A Magyar Nemzet szerint ebből sok más mellett az a következtetés is levonható, nem sikerült a fegyverszakértőnek egyértelműen tisztázni, hogy az egyes lövéseket ki és honnan adta le, és hogy melyik okozta a rendőrtiszt halálát.A KNYF-nek továbbra is csak egy gyanúsítottja van. Az előzetes letartóztatásban lévő férfit hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének és lőfegyverrel való visszaélés bűntettének elkövetésével gyanúsítják.Az újság felidézi: 2016. október 26-án a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) illegálisan tartott fegyverek felkutatása érdekében házkutatást akart tartani az ismert szélsőjobboldali aktivista, Györkös István bőnyi házában, a 76 éves férfi azonban nem engedte be a nyomozókat.Máig nem tisztázott, hogy Györkös István és a nyomozók vitája miért torkollott lövöldözésbe, aminek során Pálvölgyi Péter őrnagyot, az NNI munkatársát halálos találat érte.A rendőrök azt állítják, az első lövést a gyanúsított adta le egy gépkarabélyból, ők csak viszonozták a tüzet.Takács Zoltán ügyvéd, Györkös védője azonban a rendelkezésére álló - részletesen nem ismertetett - információkra hivatkozva azt mondja, nem védence adta le a halálost lövést, ahogyan azt az ügyészség állítja - írja a Magyar Nemzet. Az ügyvéd úgy véli, hogy amikor a rendőrtisztet a végzetes lövés érte, onnan, ahol Győrkös István állt, nem találhatta el oly módon, és nem okozhatott neki olyan sérülést, amely végül a halálát okozta.A lap szerint az ügyvéd szavait látszik igazolni az is, hogy a rendőrök szerint is gyanúsan hosszúra nyúlt a fegyverszakértői vizsgálat. Sem a helyszín, sem más körülmények nem indokolnak ilyen hosszú vizsgálatot.De ha igaza van az ügyvédnek, akkor vagy egy másik – ma még ismeretlen – személy lőtt, vagy az alezredes baráti tűz áldozata lett, azaz egy gurulatot kapott rendőrgolyó okozta a halálát - írják.