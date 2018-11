Lehet, hogy Győr ad majd otthont a Volkswagen új gigagyárának

A Volkswagen-csoport új üzemet építene Közép-Kelet-Európában, és a lehetséges helyszínek között Győr is ott van –Az új gyárban 2022 után indítanák be a termelést, és a tervek az új gyártósorokon olyan népszerű városi terepjárók készülnének, mint a Škoda Karoq és a Seat Ateca.A német Automobilwoche című újság szerint több helyszín mellett Győr is versenyben van. Hans Dieter Pötsch, a Volkswagen-csoport fb-elnöke szerint még nem született döntés arról, hogy új helyszínre kerüljön a termelés – ami lehet Bulgária vagy Románia -, Herbert Diess vezérigazgató pedig ezt kiegészítette azzal, hogy jelenlegi gyárak is szóba kerülhetnek.A Škoda jelenlegi gyárait viszont elvetették, mivel az utóbbi években már túl drága lett a cseh munkaerő. Így került képbe a győri Audi-gyár, illetve a lengyelországi Polkowice városában található Volkswagen motorokat készítő üzem.Az új gyár négy-ötezer embernek adna munkát, vagyis sokkal nagyobb beruházás lenne, mint az ezer főt alkalmazni tervező debreceni BMW-gyár.A Vokswagen nemrég úgy döntött, hogy összesen 44 milliárd eurós beruházással átalakítja a gyárait, hogy azok közül több is alkalmas legyen elektromos autók gyártására. Három németországi helyszínen, Zwickauban, Emdenben és Hannoverben csak e-autókat fognak készíteni. Mivel az elektromos autók kevesebb alkatrészből állnak, mint a benzines és dízeles fajták, és az összeszerelés jobban is automatizálható, főleg az energiaárak és a célpiacok közelsége határozza meg a gyártás költségeit. Emiatt az elektromos autók gyártása visszavándorol Nyugat-Európába, a hagyományos motorral felszerelt autók gyártását pedig Kelet-Európába költöztetik.Az autógyártók azért szeretik Magyarországot és a többin kelet-európai országot, mert itt szombaton és vasárnap sem kell leállítani a termelést: a futószalag folyamatosan működik, a munkások három műszakban dolgozhatnak. A kormányok pedig elképesztő állami támogatást adnak egy-egy újonnan betelepülő cégnek - írja a portál.