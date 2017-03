Lehetséges, hogy nem indul újra Tarlós István a főpolgármesteri címért.

Tarlós István nem indul harmadszor a főpolgármesterségért, ezt az ATV-nek adott interjúban jelentette be. Tarlós azt mondta: már 2014-ben sem kapaszkodott ezért a székért - írta meg az Index Ha valaki most azt kérdezné tőle, hogy merjen-e jelentős tétekbe fogadni arra, hogy indul-e harmadszor is ezért a pozícióért, Tarlós annak azt javasolná: ne tegyen rá túl sok pénzt erre - idézte a főpolgármester a lap.Tarlósd 2010-ben lett Budapest főpolgármestere. Ő most is párton kívüli politikusnak nevezi magát, de a Fidesz–KDNP támogatásával lett a főváros vezetője - írják.