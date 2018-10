Lemondott az egészségügyért felelős államtitkár

Lemondott egészségügyi államtitkári pozíciójáról Nagy Anikó kedden, megerősítve az ezzel kapcsolatos sajtóinformációkat az MTI-nek.



"Beadtam lemondásomat a miniszterelnök úrnak és a köztársasági elnök úrnak, október 12-ei határidővel" - közölte Nagy Anikó.



Lemondásának indokaként elmondta, gyermekgyógyászként szeretne tovább tevékenykedni és eddigi tapasztalatával segíteni a kormánynak a demográfiai helyzet javítására irányuló törekvéseit.



Az államtitkár hozzátette: szeretne visszatérni főigazgatóként a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe.



Mint mondta, büszke arra, amit az elmúlt négy hónapban elvégeztek az államtitkárságon, komoly munka folyt számos olyan területen, amely szerinte előre viszi az egészségügyet



Hozzátette: továbbra is fontosnak tartja, hogy növekedjen az emberek egészségben eltöltött éveinek száma, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges a gazdaság versenyképességének fenntartásához.



Ezért is készült el az öt nemzeti népegészségügyi program - mondta Nagy Anikó.



Úgy hiszi, ha ezeket sikerül megvalósítani, akkor nagyon komoly lépést tud tenni az ország ahhoz, hogy kevesebben legyenek betegek, és ezzel csökkenjen az ellátórendszer terhelése.



Nagy Anikó megemlítette azt is, hogy a sürgősségi ellátórendszerrel kapcsolatban sikerült olyan szakmai programot összeállítani, amely remélhetőleg segíti a következő időszak munkáját, jelentős szakmai előrelépés történik a kórházi fertőzések tekintetében, és fontos lépésnek nevezte a tisztiorvosi szolgálat megerősítését is.



Kiemelte, a szakdolgozók számára olyan programcsomag-tervezet készült, amely munka-, tanulási, lakhatási körülményein és bérezésükön is kíván javítani.



Sok egyeztetés folyt az elmúlt időszakban ezekről, és pozitívan fogadták ezt a csomagot az érdekképviseletek - mondta, hozzátéve: reméli, hogy ezen előterjesztéseknek is lesz látható eredménye.



"Büszke vagyok arra, hogy szolgálhattam, még ha rövid, de tartalmas időre is az országot" - mondta Nagy Anikó.