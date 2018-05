"Leporolt" Traffipaxokkal, civilnek álcázott rendőrautókból mérik be a gyorshajtókat

Eddig húsz FámaLézer nevű készüléket „poroltak le", de azt tervezik, hogy a többit is bevetik a szabálytalankodó sofőrök ellen. A régi traffipaxokat civilnek álcázott rendőrautókban használják úgy, hogy menet közben dokumentálják a szabálysértést, és azonnal meg is állítják az autóst. Egy hónap alatt több mint ezer sofőrt büntettek meg ezzel a módszerrel – hangzott el az M1 Híradójában A rendőrség egy hónapja minden megyében és a fővárosban is alkalmazza a forgalomból kiemelés módszerét. Már több mint ezer sofőrrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot vagy indítottak szabálysértési eljárást. A szabálysértések dokumentálására elővették a régi FámaLézereket is. Ezekkel a gyorshajtók kiszűrése mellett a sávváltásra, záróvonal átlépésére és az autópályák leállósávjainak használatára vonatkozó szabályok betartását is ellenőrzik.Dobrovics Endre közlekedésbiztonsági szakértő az M1-nek azt mondta, a módszer növeli a közúti ellenőrzések hatékonyságát, „hiszen minél többet ellenőriznek az illetékes hatóságok, annál inkább rákényszerítik a járművezetőket arra, hogy szabályszerű magatartást tanúsítsanak".Egyelőre húsz FámaLézert „poroltak le", de a rendőrség azt tervezi, hogy az összes régi traffipaxot beveti a szabálytalankodók ellen. Fontos tudni azonban, hogy ezek a készülékek nem alkalmasak az objektív felelősség megállapítására, ezért nincsenek is bekötve a Véda rendszerbe.