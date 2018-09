Lesből próbáltak meg agyonlőni egy vállalkozót Vas megyében

A Vas Megyei Főügyészség indítványára a bíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit a rendőrség azzal gyanúsít, hogy szeptember 10-én egy Vas megyei erdőben többször rálőtt ismerősére, akinek életveszélyes sérüléseket okozott - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön Székely Tamás megyei főügyészhelyettes.A megalapozott gyanú szerint a férfi az interneten keresztül vásárolt egy hangtompítós kispuskát és kilenc darab lőszert, majd később hozzá való távcsövet is beszerzett - közölte.A gyanúsított szeptember 9-én álnéven bemutatkozva hívta fel a sértettet, azzal, hogy agancsot tudna eladni neki. Megbeszélték, hogy másnap hol találkoznak, de amikor a gyanúsított a megbeszélt helyre ért látta, hogy ott már parkol egy másik autó, ezért telefonon másik helyszínre irányította a sértettet. Kezében a fegyverrel egy bokor mögé rejtőzött és amikor a sértett kiszállt az autójából, azonnal rálőtt - ismertette Székely Tamás.A főügyészhelyettes szerint már az első lövés is eltalálta a sértettet, azonban a gyanúsított még kétszer a menekülő férfira lőtt, később pedig négy lövést adott le az autóra is, amelyben a sértett felesége is ott ült, akit azonban szerencsére nem találtak el a lövedékek.Hozzátette: a gyanúsítottat már a bűncselekmény napján elfogta és őrizetbe vette a rendőrség.Székely Tamás közölte: a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója egy hónap időtartamra rendelte el a gyanúsított letartóztatását.