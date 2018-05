Letette esküjét a 12 nemzetiségi szószóló a parlamentben

Letette esküjét a 12 nemzetiségi szószóló az Országgyűlés elnöke előtt kedden.



A szószólók többsége anyanyelvén mondta el az eskü szövegét a parlamentben.



A bolgár nemzetiséget Varga Szimeon, a görögöt Sianos Tamás, a horvátot Szolga József, a lengyelt Rónayné Slaba Ewa Maria, az örményt Simani Silva, a romát Farkas Félix, a románt Kreszta Traján, a ruszint Giricz Vera, a szerbet Alexov Lyubomir, a szlovákot Paulik Antal, a szlovént Kissné Köles Erika, az ukránt Szuperák Brigitta képviseli a most kezdődő négyéves parlamenti ciklusban.



Kövér László házelnök a nemzetiségi szószólókat köszöntve arról beszélt, az elmúlt négy évben a nemzetiségi érdekképviselet új alapintézménye jött létre, amely több okból is esedékes volt. Ezek között említette, hogy az Országgyűlés több mint két évtizedes alkotmányos mulasztást pótolt, a parlamenti demokrácia keretei között nemcsak az etnikai többség, hanem a kisebbség érdekeinek is meg kell jelenniük, továbbá ennek hiányában nem lehetnek zavartalanok az államközi együttműködések, kapcsolatok.



A Magyarországi nemzetiségek parlamenti bizottságát arra kérte, folytassa, fejlessze és erősítse a nemzetiségi érdekképviseletet a Házban. Megjegyezte: az előző ciklusban a testület az egyik legaktívabb volt, rendszeresen részt vett a Házbizottság munkájában, érintettsége miatt 64 napirend parlamenti megvitatásában vett részt és 10 önálló törvényjavaslatot nyújtott be.



Kövér László kiemelte: egyhangú támogatást kapott a bizottság határozati javaslata, amely a több mint egymillió aláírással zárult Minority Safe Pack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés mellett állt ki.



A házelnök új minőségként említette az Országgyűlés munkájában, hogy a német nemzetiségi közösség élni tudott a törvényi lehetőséggel és korábbi szószólóját, Ritter Imrét kedvezményes képviselői mandátumhoz jutatta.