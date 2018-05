Lezuhant a Magnus Aircraft kisrepülőgépe a pécs-pogányi repülőtér közelében - Két férfi meghalt

A Magnus Aircraft Zrt. eFusion típusú gépe zuhant le a pécs-pogányi repülőtér közelében csütörtök délelőtt - mondta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek.



Sárkány Sándor tudomása szerint a balesetben két szerelő vesztette életét.

Hozzátette, az oltásban több mint tíz tűzoltóegység vett részt.



Az MTI a helyszínen úgy értesült, hogy a Magnus Aircraft Zrt. repülőgépgyár több munkatársa is a helyszínen tartózkodik, meg nem erősített információk szerint egyiküket a rendőrség meghallgatja.



A pécs-pogányi repülőtér szomszédságában szerdán tartották a Magnus Aircraft Zrt. repülőgépgyárának bokrétaünnepét. Az eseményen az épülő összeszerelő üzem legmagasabb pontjára kitűzött bokrétát a cég által gyártott két repülőgép is átrepülte.





Korábban írtuk:

Két férfi halt meg a pécs-pogányi repülőtér közelében csütörtök délelőtt történt repülőgép-balesetben - mondta a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek. Az áldozatok 40-60 év közötti férfiak.



A főkapitányság a police.hu oldalon korábban azt írta, hogy a kisrepülőgép - eddig ismeretlen okból és körülmények között - Szalánta irányába zuhant le.



A légi jármű kigyulladt, a gépen utazó két ember meghalt. Az 58-as főút Pogány és Szalánta közötti szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.



Popovics Dejan, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI kérdésére elmondta: az elektromos repülőgép 10 óra közül szállt fel, megtett két kört, majd ismeretlen okból lezuhant. A gép pontos típusának meghatározása folyamatban van - tette hozzá.



Az MTI tudósítójának beszámolója szerint a gép a repülőtértől körülbelül másfél kilométerre, az 58-as főút keleti felén egy kukoricaföldre zuhant, a kukorica 5-10 méteres sugarú körben megégett.



Korábban írtuk:

Lezuhant egy kisrepülőgép a pécs-pogányi repülőtér közelében, ketten meghaltak - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.



Azt írták: a repülőtértől pár száz méterre Szalánta irányába eddig ismeretlen okból és körülmények között lezuhant egy kisrepülőgép.



A légi jármű kigyulladt, az azon utazó két ember meghalt.



Az 58-as főút Pogány és Szalánta közötti szakaszát teljes szélességében lezárták.



Popovics Dejan, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI kérdésére elmondta: a repülőgépen ketten utaztak, a gép pontos típusának meghatározása folyamatban van, a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a roncsok oltásán.