Liberálisok: Budapest semmit nem kezdett a "hiéna taxisokkal"

Szabadai Viktor, a párt budapesti választmányának elnöke szombati sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek elmondta, az elmúlt évben egyetlen érdemi dolog történt a budapesti közlekedésben, kitiltották az Ubert, és semmilyen fejlesztés nem történt. Az új taxisrendelet emellett a budapestiek kárára hozott változást, még a 80-as években is nagyobb verseny volt a cégek között, mint most.



Az elnök szerint meg kell szüntetni a hatósági árat, a túlzottan bürokratikus kereteket lazítani kell, mert a szigorú szabályok miatt nincs új taxis, emiatt sokszor nem lehet taxit hívni. Emellett a "hiéna taxisokkal", vagyis a fuvarszervező társasághoz nem tartozó független taxisok okozta problémával is foglalkozni kell.



Szabadai Viktor szerint a Tarlós István utáni Budapesten újra napirendre kell kerülnie a közösségi megosztásalapú szolgáltatásnak, vissza kell azt hozni átlátható és szabályozott környezetben, mert a mostani főpolgármester által képviselt digitális analfabetizmus kora lejárt.