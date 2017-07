Lipcsében nem tudják, hol látta a magyar vívók főtitkára a bozótvágóval hadonászó migrást

Lipcse egy biztonságos város, ahol az emberek nappal és éjszaka is szabadon mozoghatnak. Semmiképpen sincs szükség arra, hogy kizárólag és csak csoportosan kellejen átmenniük a városon, még a magyar sportolóknak sem.



A magyar vívócsapatot egy olyan hotelben szállásoltuk el, ahol a többi csapat is lakott a világbajnokság alatt. A magyar csapaton kívül senkitől sem érkezett panasz rendzavarásról.



Lipcse egy nagyon fiatalos és nemzetközi város és az olyan közterületek, mint például a vásártér mindenki előtt nyitva állnak. Természetesen az utcákon és a tereken tartózkodó emberek nemzetiségét természetesen sem vizsgálni, sem dokumentálni nem szokták. Ezért arról nem tudok tájékoztatást adni, hogy a kérdéses időpontban tartózkodtak-e ott migránsok. Ugyanakkor túlzott hangoskodásról vagy rendbontásról sem nekünk, sem a rendőrségnek nincs tudomásunk.



Azok a kijelentések, miszerint ott valaki bozótvágóval hadonászott vagy »egy színes bőrű ember« megpróbált elrabolni egy csecsemőt egy nőtől, csak kitaláció és semmi köze a valósághoz.

Kőkemény migránsterrorról számolt be az MTI nyomán a fél magyar média, amely szerint a Magyar Vívó Szövetség megbízott főtitkára arról beszélt, hogy a kelet-németországi Lipcse főterén bozótvágóval hadonászó, csecsemőt rabló migránsok vannak, és a rossz közbiztonság miatt a magyar vívók csak csoportosan mertek közlekedni a városban.A közmédia Híradója szerint a vívóknak a város főterén lévő szállása előtt folyamatosak voltak a rendbontások, amelyek „valószínűleg migránsokhoz köthetők".A helyszínről betelefonáló Boczkó Gábor olyan részletekbe is beavatta a közmédia nézőit, hogy a városban „napos szinten van hangoskodás, van tülekedés, óránként jön a rendőrség vagy a mentő". A vívók vezetője arról is beszámolt, egy alkalommal azt is látták, amikor „valaki egy nagy bozótvágóval hadonászott", egy másik alkalommal pedig „egy színes bőrű ember" a szemük előtt akart elrabolni „egy fehér hölgytől egy két-három hónapos csecsemőt". Elmondása szerint később a rendőrök elvették a csecsemőt ettől az embertől, de nem tudták megbilincselni, mert a férfi ellenállt.Az élménybeszámolóját Boczkó azzal zárta, hogy „megrázó volt, mert Budapesten azért ilyeneket nem látni napi szinten".A vívószövetség vezetője elmondta azt is, hogy a „városban uralkodó kritikus biztonsági helyzet miatt a magyar csapat úgy döntött, mindenki csak csoportosan és kizárólag sötétedés előtt mehet az utcára".Az adás ezzel nem ért véget, a híradó felidézte a tavalyi müncheni lövöldözést és berlini karácsonyi vásár ellen elkövetett támadást, hogy érzékeltessék, milyen súlyos a helyzet Németországban.Kedd este a hírt az MTI is szemlézte, ahonnan még a nem feltétlenül kormánypárti oldalak is átvették a magyar vívócsapat kalandjairól szóló beszámolót.A lipcsei városvezetés szerint kamu az egész - írja a 444.hu Mivel sem az országos német sajtóban, sem a lipcsei lapokban nem találták nyomát a rendkívüli eseményeknek, a portál megkérdezte a lipcsei önkormányzatot, hogy mit érzékeltek abból, amit Boczkó kritikus biztonsági helyzetnek nevezett. Matthias Hasberg, a városi önkormányzat szóvivője válaszában pontról pontra cáfolta Boczkó beszámolóját:Bár Boczkó Gábor elmondása szerint a csecsemőrablós támadásnál a rendőrség is intézkedett, a lipcsei rendőrség nem tud ilyen esetről. Uwe Voigt, a lipcsei rendőrkapitányság szóvivője úgy reagált, hogy utánanéztek, de nem tudnak olyan esetről, hogy valaki Lipcsében bozótvágóval hadonászott volna.A lipcsei rendőrkapitányság felvette a kapcsolatot azzal a hotellel, ahol a magyar vívókon kívül még mások kilenc csapat és a világbajnokságról tudósító újságírók laktak, de a többi ország képviselőitől nem érkezett panasz a hangoskodásra.A szóvivő hozzátette, hogy természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy a hotel a belvárosban működik, és a közelében van egy bevásárlóközpont és egy tipikus kocsma- és vendéglátónegyed is.Woigt kiemelte, hogy a rendőrség már a világbajnokság kezdete előtt gondoskodott arról, hogy a verseny helyszínein és a hotelnél megerősítsék a járőrözést, még civilruhásokat is bevetettek. Arról, hogy volt-e olyan eset, amikor egy színes bőrű férfi egy csecsemőt akart elrabolni, a szóvivő azt mondta, hogy egy helyi parknál valóban vita volt egy észak-afrikai pár között, de a helyszínen lévő rendőr azonnal rendezte a helyzetet, és semmilyen bűncselekmény nem történt.