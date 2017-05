LMP: Áder János kötelessége lenne kiírni a paksi népszavazást

Erről Szél Bernadett és Hadházy Ákos, az ellenzéki párt társelnökei beszéltek hétfői sajtótájékoztatójukon a köztársasági elnök eskütételét megelőzően.



Szél Bernadett emlékeztetett az államfő tavaly októberben tett nyilatkozatára, amely szerint "a népszavazáshoz való jog alkotmányos alapjog, egyik legfontosabb alkotmányos alapjogunk". Szél Bernadett e kijelentést egy "emléklapon" is rögzítette, amelyet átadott Áder Jánosnak az elnöki eskütételt követően.



Hadházy Ákos arról szólt, hogy az államfőnek szerinte az elmúlt napok, hetek erőszakra felszólító politikusi nyilatkozatai után fel kellett volna emelnie a hangját. A nyilatkozatok közül kiemelte a miniszterelnökét, akinek "viszkető tenyérre" utaló kijelentése szerinte felszólítás nyílt erőszakra.



Szólt a 444 újságíróját ért inzultusról, és bejelentette: a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményezik annak érdekében, hogy az újságírók a közfeladatot ellátó személyekhez hasonlóan erősebb védelemben részesüljenek, a velük szembeni fellépés nagyobb büntetési tétel alá essen.



Szél Bernadett arra is kitért: feljelentést tettek Bayer Zsolt publicista ellen egy a Karc FM rádióban elmondott nyilatkozata miatt. Bayer Zsolt a többi közt azt mondta: a parlamentben tiltakozó civileket a "taknyukon és a vérükön" csúszva kell kivezetni a Házból.



Közölte azt is: egy politikai nyilatkozat elfogadására kérik fel az összes parlamenti pártot a gyűlöletkeltés, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletre uszítás ellen. Hozzátette: javaslatot nyújtanak be annak érdekében is, hogy az állami kitüntetés visszavonható legyen attól, aki arra méltatlanná vált.