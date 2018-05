LMP: az emberek problémáitól lesz hangos az Országgyűlés

Szél Bernadett szerint a politikusok megfeledkeztek a mindennapi emberek mindennapi problémáiról. Az LMP azonban nyitott ezek közvetítésére: a helyiugyek.hu honlapon valamint a legnagyobb közösségi oldalon is várja az észrevételeket, amelyeket aztán szakértők segítségével dolgoznak fel.



Az őket megkeresők maguk is követhetik ügyük alakulását, meghívják majd őket a parlamentbe, hogy lássák: a kormánypártok hogyan reagálnak arra - tette hozzá.



Keresztes László Lóránt ezt azzal egészítette ki: önkormányzati képviselőként is látta, hogy számos kérdés megoldását országos szinten kell kezdeni. Ilyen például a víziközmű vagy a közösségi közlekedés fenntartása, az önkormányzatok működése, vagyis nagy rendszereket kell alapvetően átalakítani ahhoz, hogy az emberek hozzáférhessenek a legfontosabb szolgáltatásokhoz.



Elmondta: ezen ügyeken együtt dolgoznak majd az LMP önkormányzati képviselőivel.



A két héten belül esedékes LMP-tisztújításról Szél Bernadett, a női társelnöki poszt egyetlen jelöltje, azt mondta: azt követően is keményen dolgoznak majd a zöldpolitika érvényre juttatásán.



Keresztes László Lóránt, aki egyedüli jelölt a férfi társelnöki posztra, kérdésre arról beszélt: legfontosabb feladatnak a vidéki hálózat kiépítését tartja, amely máig nem teljes, így komoly korlátja az LMP erőgyűjtésének. Ehhez szerinte strukturális változtatásokra is szükség van a pártban. Hozzátette: ez egybevág azzal, hogy az ellenzéknek szerinte egyértelműbben kell politizálnia, és fel kell vállalnia olyan vitákat, amelyeket eddig került, ekkor nyújthat valódi alternatívát akár a másfél év múlva esedékes önkormányzati választáson is.



Közölte azt is: radikálisabbá kívánja tenni az LMP működését, szerinte konkrét ügyeket a parlamenti vita mellett az utcára is ki kell vinni.



Az LMP szövetségi politikájáról azt mondta: arról a kongresszusuk dönt, személyes javaslatait azonban megteszi majd. Ezek azon alapulnak, hogy szerinte a szavazók áprilisban világossá tették, az ellenzéki oldalon mely irányba fordulnának. Emlékeztetett: a régi baloldali pártok komoly szavazatcsökkenést szenvedtek el, míg a 21. századi, eddigi kormányzati felelősséggel nem terhelt pártok - az LMP mellett a Jobbik, a Momentum vagy akár a Kétfarkú Kutya Párt - együttesen több százezerrel növelték támogatóik számát, majdnem 30 százalékot értek el.



Kérdésként vetette fel, vajon a Jobbik megmarad-e a néppártosodás útján. Ebben az esetben ezen pártokat a következő önkormányzati választáson a civilekkel együtt szóba jöhető partnerként nevezte meg.