LMP: egy bálterembe zsúfolódva dolgozik a szekszárdi önkormányzat

Egy éve fejezték be a szekszárdi polgármesteri hivatal felújítását uniós pénzből, mégis egy bálterembe zsúfolódva dolgoznak az önkormányzat munkatársai - mondta az LMP társelnöke csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



A Korrupcióinfó elnevezésű sajtótájékoztatón Hadházy Ákos közölte: sok-sok hónap késéssel ugyan, de már egy éve elkészült a Béla király téren található épület, a kivitelező azonban "tönkretette" a belső tereket.



Az ellenzéki politikus kifogásolta azt is: ahelyett, hogy helyi vállalkozókat vettek volna igénybe a nyílászárók és napelemek beépítéséhez, egy zalai, általa kormány közelinek nevezett vállalkozás végezhette el a kivitelezést.



Hadházy Ákos nehezményezte azt is, hogy a késések és a belső "dúlás" ellenére sem a polgármesteri hivatal, sem a polgármester nem indított kártérítési eljárást a kivitelezővel szemben sem a késedelem, sem pedig a tönkrement belsőépítészet miatt. Úgy vélte: "nagy valószínűséggel a kormány közeli céggel nem mertek ujjat húzni".



Az LMP-s politikus szerint kár érte a várost amiatt, hogy egy éve ideiglenes helyen működik a polgármesteri hivatal: a bálterem alatt ugyanis jól kiadható irodák vannak.