LMP: ez a béremelés nem fogja megállítani az orvoselvándorlást

Ábrahám Júlia, az LMP egészségügyi szakszóvivője szerdai sajtótájékoztatója után az MTI-nek az mondta, hogy idén is folytatódott a kivándorlási tendencia, mintegy kilencszáz orvos és hétszáz egészségügyi szakdolgozó hagyta el az országot, az elvándorlók kétharmada 35 éven aluli volt. Ez azért is probléma a politikus szerint, mert az orvostársadalom gyorsuló ütemben öregszik.



Elmondta még, hogy az egészségügyi béremelés megkésett és koncepciótlan is volt, akadtak, akik rosszabbul jártak, és sokan semmit vagy nagyon keveset kaptak a béremelésből. A Fidesz most is azoknak adott többet, akik eleve többet kerestek - tette hozzá.



Ábrahám Júlia szerint a béremelés első fázisa messze elmarad a szükségestől, az LMP szerint először nettó 50 ezer forinttal, majd további 50 százalékkal kellene a béreket emelni. A költségvetés maradványának terhére akár előre is lehetett volna hozni a következő béremelést, de a kormány ehelyett felelőtlenül költekezett és megelégedett az egészségügyben a tűzoltással - mondta az ellenzéki politikus.