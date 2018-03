LMP: Magyarországot élhetőbb hellyé kell tenni a nők számára

A párt javaslatait Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt és Demeter Márta országgyűlési képviselő ismertette a nemzetközi nőnapon tartott sajtótájékoztatójukon.



Szél Bernadett szerint a jelenlegi kormányban nincs meg a politikai akarat a nők helyzetének javítására, és egyáltalán nem foglalkoznak azokkal a nőket érintő kérdésekkel, amelyek a családpolitikán kívül esnek.



A parlament tagjainak mindössze 10 százaléka nő, holott a társadalom 52 százalékát adják, sem a bérekben, sem a pozíciók betöltésénél nincs esélyegyenlőség a nemek között - sorolta kifogásait, hozzátéve: a társadalom is kiegyensúlyozottabb, ha a nők nagyobb szerepet kapnak.



Demeter Márta azt hangsúlyozta: az LMP kormányában felelőst jelölnének ki a nők munkába állásának segítésére. Törekednének a munkaadók szemléletének megváltoztatására, és családbarát közszféraprogramot indítanának. Rövidített munkaidőt tennének lehetővé a kisgyermekeseknek, és járulékkedvezménnyel ösztönöznék a rugalmas foglalkoztatásukat.



Online képzésekkel is segítenék a kisgyermekes anyákat, és mindenki számára elérhetővé tennék a bölcsődéket, emellett az erőszakot szenvedett nők számára 24 órás kórházi fogadópontokat alakítanának ki, ahol minden eligazítást megkapnának az érintettek. Az LMP a városokat is biztonságosabbá tenné - tette hozzá.



Beszámolt arról is: az LMP kezdeményezésére várhatóan összeül az Országgyűlés még a választás előtt, hogy egy rendkívüli ülésen döntsenek a kilakoltatások megszüntetéséről, valamint az ügynökakták kérdéséről, összegyűlt ehhez a 40 képviselői aláírás. Hozzátette: az MSZP-nek és a Jobbiknak is vannak javaslatai.



A nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatban Szél Bernadett kérdést kapott arról, támogatja-e az LMP az Együtt vezetőjének, Juhász Péternek az indulását a választáson. Az LMP társelnöke azt felelte: az LMP-ben zéró tolerancia van az erőszakkal szemben. Emlékeztetett arra, amikor a Fidesz-frakciójában történt hasonló eset, és kifogásolta, hogy az érintettnek nem vonták meg a mandátumát, csupán kizárták a képviselőcsoportból.



Arra a kérdésre, hogy támogatná-e a Fiatal Családok Klubja (Ficsak) indítványát egy erőszakmentes közélet érdekében, azt felelte: megvizsgálja a kezdeményezést.



A politikus ugyancsak kérdést kapott arról, hogy Bécsben szerdán késelés történt, azt követően, hogy az LMP írásban kért magyarázatot a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bécsi videójára. Szél Bernadett együttérzését fejezte ki az áldozatokkal, és azt mondta: ha az LMP lenne kormányon, Magyarország közbiztonsága rendben lenne, és garantálnák, hogy a nőknek se kelljen félniük az utcán. Utalt az Elios-ügyre, mondván, ott az egyik probléma éppen a közvilágítás elégtelensége.



A videóval kapcsolatban kijelentette: az súlyosan árt az ország megítélésének, diplomáciai botrány történt, pedig "lehet késsel, villával enni" - üzente a fideszeseknek.