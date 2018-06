LMP: Orbán Viktor ki akarja provokálni Magyarország kilépését az unióból

Hadházy Ákos hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormányfő retteg a felelősségre vonástól, az uniós ügyészségtől, emiatt "mer nekimenni a bíróságoknak". Ki akarja provokálni az ország kilépését a közösségből, hogy ne kelljen az uniós ügyészség elé állnia - értékelt.



Az ellenzéki politikus a bíróságokat a korrupció és a politikai visszaélések elleni harc utolsó védőbástyáinak nevezte. A bíróságok megvédése egyet jelent a korrupció elleni harc és az uniós tagság megvédésével - mondta.



Hozzátette: a közigazgatási bíróságok szakmailag még megalapozottak is lehetnek, de szerinte a kormány célja nem szakmai, hanem a bírói függetlenség csorbítása.



Hadházy Ákos bírálta Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét is a bírói kinevezési gyakorlata miatt, valamint azért is, mert szerinte megpróbálta ellehetetleníteni az Országos Bírói Tanács működését. A képviselő ugyancsak kifogásolta Trócsányi László igazságügyi miniszter egyik megnyilatkozását, mondván, abból az derült ki, hogy a kormány szeretné megmondani, a bíróknak hogyan kell értelmezniük a törvényeket.