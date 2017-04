LMP: vonják vissza a civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvénytervezetet!

Szél Bernadett közölte: a javaslatot provokációnak tartják, és ezért módosítást is benyújtanak a tervezethez.



A politikus "teljesen abszurdnak" nevezve a tervezetet, és kijelentette: "a kormánynak vissza kellene vonni ezt a teljesen szégyenletes törvényjavaslatot, ami az égvilágon semmire sem jó".



Ugyanakkor azt mondta, ha provokáció, akkor ők is "megteszik a maguk tétjét", és módosító javaslatcsomagot nyújtanak be.



Mint kifejtette, tudni szeretnék, hogy az állami és a pártalapítványi támogatások "hol landolnak", valamint mely civil szervezetek, médiák "szívják fel" ezeket a közpénzeket.



Hadházy Ákos, az LMP társelnöke arról beszélt, hogy a Fidesz néhány képviselője által pénteken benyújtott törvénytervezet "látszólag és kimondva" a civil szervezetek támogatásának átláthatóságáról szól, de valójában "csak erről nem szól".



"Ez egy piszkos törvény, (...) eltereli a figyelmet a valódi problémákról", továbbá megbélyegez olyan szervezeteket, amelyek a kormánynak nem tetszenek - mondta.



Az ellenzéki politikus szerint a kuláklistára is az ugyanaz volt jellemző, mint a most felállítani tervezett listára: olyan embereket bélyegeztek meg, akik tisztességesek, szorgalmasak és ártatlanok voltak.



A kuláklista is azért működött, hogy bűnbakokat keressen - tette hozzá.



Hadházy Ákos azt mondta, hogy a tervezet semmilyen újdonságot nem hoz az átláthatóságban, a civil szervezeteknek eddig is jelenteniük kellett, hogy milyen támogatásokat kapnak.



Kitért arra is, míg például a Helsinki Bizottság közhasznúsági jelentése részletesen tartalmazza, hogy 2015-ben mennyi pénzt kaptak és mire, addig a Civil Összefogás Fórum (CÖF), "egy kormányzati álcivil szervezet" jelentéséből azt látni, mintha nem kapott volna semmi támogatást, ugyanakkor, "valójában több milliárd forintot költött el".



Ezt az ellentmondást szeretnék a módosítással orvosolni - közölte a politikus.