Lombikprogram: kibővítik a tb-finanszírozott eljárásokat

Balog Zoltán elmondta, a változás az lesz, hogy ha egy párnál az első öt lombikeljárás valamelyike sikerrel jár, akkor a következő gyermek, gyermekek esetében is négy-négy alkalommal támogatja a beavatkozást az állam. A miniszter jelezte, az erről szóló kormányrendelet szerdán jelenik meg, az előkésztő munka hónapokkal ezelőtt kezdődött. Balog Zoltán úgy fogalmazott, hogy a kormány tiszteletben tartja a magánéleti döntéseket, azonban segíteni kell azokon a párokon, akik gyermeket szeretnének.Ma a szülőképes korú pároknak a 20 százaléka küzd meddőséggel, amiben a kormánynak kötelessége segíteni - mondta.Kiemelte, a közelmúltban született egy másik kormányhatározat, amely 1,5 milliárd forinttal támogatja a Bethesda Gyermekkórházban és a Budai Irgalmasrendi Kórházban kialakítandó új nőgyógyászati és andrológiai részleg létrehozását, ahol olyan alternatív kezeléseket kínálnak, amelyek meddőségi problémákkal küzdő pároknak segítenek abban, hogy természetes úton foganjon gyermekük.Ezen kívül - folytatta Balog Zoltán - a gyermekre váró párok választhatják az örökbefogadást is, és ezen eljárásokat is egyszerűsítették a közelmúltban.A miniszter reményei szerint a lombikprogram kiszélesítésével két-három éven belül megduplázódhat a beavatkozások száma, és feltehetőleg lényegesen nő majd a gyermekszám is. Balog Zoltán beszámolt arról is, hogy program kibővítése 2-3 milliárd forintos plusz finanszírozást jelent. Lesz kapacitásbővítés is az állami fenntartású kórházakban, amelynek fedezete 5 milliárd forint lesz - mondta.Az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott, a cél, hogy jobb legyen az eljárások átláthatósága és a hozzáférés, és hogy olyan szabályozást alakítsanak ki, amely a lehető legtöbb párnak megadja a gyermekvállalás lehetőségét.

Minden megszületett gyermek kincs, érték, és segíteni kell a világrajövetelüket

- fogalmazott Balog Zoltán.Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár közölte, az államilag támogatott lombikeljárásokhoz kapcsolódó gyógyszerek tb-támogatása a jelenlegi 70 százalékról 90 százalékra nő, a magánellátóknál igénybe vett beavatkozásnál a gyógyszert felíró orvosok egységesen 55 százalékos tb-támogatással írhatnak fel gyógyszert. Kiemelte, mind az állami, mind a magánellátást nyújtó intézményeknél bevezetik az eljárásokkal kapcsolatos regisztrációt, így már nemcsak a sikeres beavatkozásokat kell lejelenteni, hanem a lombikeljárás elindulásakor is szükséges lesz a regisztráció. Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, hogy Magyarország több évtizede küzd demográfiai válsággal, és a meddő pároknak minden segítséget meg kell adni a gyermekvállaláshoz. A lombikkezelések kibővítésével az egyik cél az, hogy a gyermekre váró párok a lehető leghamarabb jussanak az ellátáshoz, valamint az, hogy - ha akarnak - akkor több gyermeket is vállalhassanak iyen beavatkozás útján. Megjegyezte, hogy a magyarországi öt ciklus állami támogatása nemzetközi viszonylatban is magasnak számít. Hozzátette: amennyiben mind az öt, támogatott lombikeljárás sikertelen, nincs lehetőség további beavatkozásra állami finanszírozással.Kérdés kapcsán Balog Zoltán miniszter elmondta, a szóban forgó kormányrendelet csak az eljárás kibővítésével foglalkozik, így nem taglalja a lombikeljárás során megtermékenyített, de be nem ültetett embriók sorsát. Cáfolta azt is, hogy a kormány változtatna a hatályos abortuszszabályokon.A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, mára megváltozott a világ, azonban, ha a meddőségre van orvosi lehetőség szigorú erkölcsi és jogi szabályozás mellett, akkor azt "keresztény emberként támogatni kell és támogatni tudom".Balog Zoltán abban egyetért Veres András püspökkel, hogy a megtermékenyített, de be nem ültetett embriók sorsa nagyon súlyos etikai kérdés, és a kormány mindent meg fog tenni azért, hogy az "üzleti cél" ne írhassa felül a gyermekek születésének fontosságát.