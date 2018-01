M1: épülhet a libegő a Kékesre

Elérhető közelségbe került, hogy megépüljön a libegő a Kékesre, miután az idén elkészül a térség turisztikai fejlesztési terve - számolt be az M1 aktuális csatorna kedd délutáni Híradójában.



Horváth László (Fidesz) országgyűlési képviselő emlékeztetett: az óév végén kormányzati döntés született arról, hogy kiemelt turisztika fejlesztési térséggé váljon a Mátra és a Bükk.



A kormánypárti politikus a csatornának nyilatkozva úgy fogalmazott: "egy félévszázados álom valósulhat meg". Elmondta: egy négyévszakos libegő megvalósítását tervezik Mátraháza és Kékestető között, amely télen kiemelten a síelőket, szánkózókat, míg a többi évszakban a kerékpárosokat, kirándulókat, természetjárókat szolgálja.



A hirado.hu a képviselőre hivatkozva azt írta: a kormány a múlt év végén határozott arról, hogy az illetékes szervek a Kékestető turisztikai és sport célú fejlesztésére vonatkozó részletes terveket 2018 első felében terjesszék a kormány elé.



A portálon felidézték: több évtizede létező terv, hogy libegő épüljön a Kékesre.



A cikk szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan szeretnék csökkenteni a környezeti terhelést, hiszen a libegőnek köszönhetően csökkenne a járműforgalom, Mátraházán bővítenék a parkolási lehetőségeket. Kékestető környékén is jelentős megújulásra lehet majd számítani, hiszen új közösségi és egyéb szolgáltató terek jöhetnek létre, mint például játszótér, kardiópálya. A népszerű tv-torony használaton kívüli üzemterületeinek is turisztikai funkciókat szánnak - írta a hirado.hu.